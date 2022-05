Tale e Quale Show, cast prossima edizione: tanti ex del GF Vip concorrenti?

Davide Silvestri nel cast della prossima edizione dello show di Carlo Conti? L’indiscrezione

Mancano ancora diversi mesi al gran ritorno di Tale e Quale Show su Rai1. Tuttavia oggi il portale televisivo SuperGuidaTv ha rivelato di essere venuto a conoscenza che il popolare conduttore e il suo staff hanno già iniziato a fare i primi casting per cercare i concorrenti vip della prossima edizione. E a quanto pare in lizza per entrare nel cast dello show ci sarebbe anche il secondo classificato dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Per lui sarebbe una bella opportunità, soprattutto per farsi conoscere anche dall’esigente pubblico di Rai Uno.

Anticipazioni Tale e Quale Show: ci sarà anche il popolare attore? L’ultimo retroscena

Il portale SuperGuidaTv ha poi rivelato che Davide Silvestri potrebbe non essere l’unico ex gieffino in lizza per entrare nel cast dello show del venerdì sera autunnale di Carlo Conti. Difatti pare che anche Alex Belli abbia concrete possibilità di diventare concorrente. Quest’ultimo, già nel periodo passato nella casa più spiata dagli italiani, ha dimostrato di avere ottime capacità canore (si ricorda che è anche diplomato al conservatorio). Ovviamente l’attore, sempre al centro del gossip, non potrà certo parlare del famoso triangolo e dell’amore libero su Rai1

Lulù Selassié pronta per partecipare al programma di Rai1?

Oltre loro due pare che anche la principessa etiope sia in lizza per entrare nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show: “Lei non ha mai negato la sua grande passione per la musica…” Si segnala inoltre che proprio quest’ultima ha dichiarato nelle scorse ore su instagram che sta lavorando a progetti molto importanti, aggiungendo però di non poter dire niente a riguardo. E chissà se tra questi progetti c’è anche quello di partecipare al programma di Carlo Conti. Comunque i provini sono ancora aperti e al momento non c’è niente di sicuro. Si segnala inoltre che nei giorni scorsi anche il nome di Katia Ricciarelli è stato accostato allo show. Il portale televisivo ha comunque precisato che sarà davvero difficile vedere tutti e quattro nel cast del programma, ma magari almeno due di loro potrebbero spuntarla.