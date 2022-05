Tempesta d’amore: Vanessa scoprirà la bugia di Max? Caos nelle prossime puntate

Anticipazioni Tempesta d’amore, una coppia si dirà addio: colpa di un tradimento

Nella puntata di ieri sera della soap opera tedesca, Max ha mentito a Vanessa, dicendole di sentirsi pronto a diventare padre in futuro per poi raccontare la verità soltanto a Michael. Presto però anche la Sonnbichler scoprirà che il compagno non ha nessuna intenzione di mettere su famiglia e l’idea di avere un bambino lo spaventa. Le cose degenereranno velocemente nelle prossime puntate quando il personal trainer scoprirà che la ragazza è incinta. La notizia lo porterà a perdere la testa e a fare una stupidaggine: la tradirà con un’ospite del Furstenhof. Si pentirà subito dell’accaduto e l’episodio lo porterà a capire che Vanessa è la donna della sua vita, quella con la quale vuole passare il resto dei suoi giorni. Purtroppo la giovane scoprirà il tradimento e lo verrà a sapere nel peggiore dei modi. Con il cuore spezzato per l’ennesima volta, lascerà l’amato ma, fortunatamente, non sarà una decisione definitiva e il lieto fine arriverà.



Anticipazioni prossime puntate soap opera Rete 4: Vanessa perdona Max ma ha un incidente

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d’amore svelano che la ragazza perdonerà il personal trainer. L’amore trionferà nella diciottesima stagione della telenovela di Rete4 ma le peripezie non mancheranno per i due personaggi del Furstenhof. Proprio così! La ragazza verrà licenziata in tronco per via di un presunto furto, ma non è tutto! Durante una passeggiata nel bosco cadrà in un burrone e non riuscirà più a uscire. Sarà l’amato a correre in suo aiuto. Il personal trainer cercherà una pietra per fare un regalo alla compagna e avrà subito un presentimento: capirà che la Sonnbichler è in pericolo. Si metterà subito sulle sue tracce e finirà per trovarla, ma gli imprevisti saranno dietro l’angolo…

Tempesta d’amore, anticipazioni nuove puntate: arriva un salvatore inaspettato per una coppia

Nelle nuove puntate della telenovela Max, nel tentativo di salvare Vanessa, cadrà nel burrone. Le sorti dei due ragazzi sembreranno segnate, ma a sorpresa Gerry arriverà in soccorso del fratello e della ragazza. Ormai in salvo i due non potranno fare a meno di abbracciarlo e ringraziarlo e questo gesto sancirà finalmente la pace tra i due fratelli. Intanto tra Erik e Ariane la situazione sarà irreversibile nelle nuove puntate e partirà una spietata vendetta.