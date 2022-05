Terence Hill tornerà in Don Matteo? “Deve!”, l’appello di un famoso collega

Don Matteo, famoso attore chiede il ritorno del protagonista: “Deve farlo”

Questa sera torna in onda la famosa fiction Don Matteo. La tredicesima edizione stasera presenterà ancora una volta il nuovo protagonista Raoul Bova, chiamato a raccogliere la pesante eredità di Terence Hill dopo 22 anni di onorato servizio. Sul settimanale Dipiù TV alcuni vip si sono espressi in merito al ribaltone nella serie di Rai 1 e tra di loro ha preso la parola anche il famoso attore Massimo Boldi, che ha ammesso di sperare in un ritorno di Girotti nella fiction amatissima. Anzi, l’artista milanese ha insistito dicendo che Hill non ha altre soluzioni se non quella di fare ritorno!

Don Matteo è un evento televisivo raro. Terence Hill con quel ruolo è nel cuore del pubblico da diversi decenni. Non può essersene andato, è difficile da accettare. Pazienza se ha un’età, deve tornare

l’appello del comico lombardo al collega.

Massimo Boldi ammette: “E’ normale dire addio ad un personaggio dopo tanti anni”

Proseguendo il commento sulla rivista Dipiù TV Massimo Boldi ha poi spiegato che è fisiologico salutare un personaggio dopo diverse stagioni di una serie o qualunque prodotto televisivo o cinematografico: “E’ normale certo che un attore dica addio a un ruolo che ha amato tanto. E’ successo anche a me quando ho interpretato per quattro stagioni Lorenzo Fumagalli nella serie Un Ciclone in famiglia” (altra fiction molto amata dal pubblico italiano di inizio anni 2000 ndr). Terence Hill ha salutato la scorsa settimana Don Matteo, anche se il nuovo protagonista ha ammesso che presto lo vedremo in una nuova forma in un episodio della fiction.

Seconda puntata di Don Matteo senza Terence Hill: ecco cosa accadrà

Questa sera andrà in scena su Rai1 la seconda puntata con Raoul Bova protagonista in Don Matteo. Di conseguenza non troveremo Terence Hill e il suo personaggio che per oltre vent’anni ha fatto innamorare e appassionare milioni di telespettatori al prete detective. Nella nuova puntata il nuovo parroco di Sant’Eufemia proverà a conquistare il cuore degli abitanti di Spoleto e di tutte quelle persone che sono state sempre vicine al vecchio parroco, ma le cose si riveleranno più complicate del previsto.