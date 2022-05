The Band, venerdì la finale: Isoladellerose primi in classifica (per ora)

Isoladellerose primi in classifica a The Band: chi vincerà il talent di Carlo Conti?

La prima edizione del talent di Rai1 incentrato sui gruppi musicali si appresta a concludersi, la finale è infatti prevista per venerdì prossimo, 20 maggio. Chi vincerà la 1^ edizione dello show condotto da Carlo Conti? Al momento primi in classifica sono la band dei Isoladellerose che nel corso delle prime tre puntate hanno totalizzato ben 62 punti. Ma chi sono? La band è composta da Federico Proietti voce e chitarra, Andrea Zanobi al basso e Iacopo Volpini, tutti romani ed di età compresa intorno ai 25 anni. Il trio nel talent di Rai1 è seguito dal coach Enrico Nigiotti ma la band non è un volto noto per il pubblico Rai poiché si sono fatti conoscere ed apprezzare nel programma domenicale Citofonare Rai2 condotto da Simona Ventura e Paola Perego.

Carlo Conti verso la finale del suo show, Isoladellerose 1°: classifica provvisoria completa

Proseguendo nella classifica provvisoria di The Band dopo il primo posto dei Isoladellerose sul podio ci sono rispettivamente al 2° e 3° posto Achtung Babies (Rocco Tanica) con 53 punti e JF Band (Federico Zampaglione) con 52 punti. E poi ancora in ordine troviamo Anxia Lytics (Dolcenera) con 50 punti, Living Dolls (Francesco Sarcina) con 49 punti a pari merito con N’Ice Cream (Irene Grandi) e Mons (Marco Masini) ed infine gli Cherry Bombs (Giusy Ferreri) con 47 punti. Chi vincerà il talent condotto dal conduttore toscano aggiudicandosi il titolo di Band dell’anno? Ci saranno dei colpi di scena durante l’ultima puntata?

Anticipazioni The Band, spoiler sulla puntata di questa sera (venerdì 13 maggio)

Ed in attesa delle finalissima di venerdì prossimo, questa sera a partire dalle 21.25 circa su Rai1 andrà in onda la quarta e penultima puntata. Dalle anticipazioni si scopre che tutte le 8 band in gara si esibiranno sulle note di grandi successi internazionali o nazionali, la scorsa è stata vinta dall’Isoladellerose con il brano Credimi ancora di Marco Mengoni. Particolare sarà il meccanismo delle votazioni perché al voto dei tre giudici Asia Argento, Carlo Verdone e Gianna Nannini si affiancherà anche quello dei tutor che, tuttavia, non si esibiranno con i loro allievi. Non resta dunque che concludere con l’appuntamento al talent condotto da Carlo Conti su Rai1 che purtroppo non sta brillando negli ascolti.