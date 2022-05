Tina Cipollari e Gianni Sperti quanto guadagnano? Collega rompe il silenzio

Scritto da Denis Bocca , il Maggio 8, 2022 , in Uomini e Donne

Quanto guadagnano gli opinionisti di U&D? “Gira voce che prendano 2-4mila euro a registrazione” svela spettatrice

C’è sempre grande curiosità attorno ai compensi dei conduttori, delle conduttrici e degli opinionisti del piccolo schermo. C’è chi guadagna cifre stellari, chi guadagna molto meno di quanto si pensi e chi invece cifre del tutto fuori da ogni logica e ragione. Una delle domande che più si chiedono i fan del programma di Maria De Filippi è la seguente: quanto guadagnano Gianni Sperti e Tina Cipollari? Una fan, che ha scritto una lettera alla posta di Alessandro Cecchi Paone sul settimanale Nuovo Tv, ha scritto: “Gira voce che prendano da 2 a 4mila euro a registrazione. Alla fine del mese incasserebbero oltre 16mila euro”. Davvero cifre da capogiro, se solo fossero vere.

Alessandro Cecchi Paone avverte: “Le clausole contrattuali vietano di diffondere le cifre vere”

Ma cosa ha risposto Alessandro Cecchi Paone a proposito di quanto prenderebbero i due opinionisti di Uomini e Donne? “Le clausole contrattuali vietano di diffonde cifre vere”, queste le parole che hanno posto la parola fine alla domanda della spettatrice. Inoltre il collega svela che bisogna fare molta attenzione alle voci che circolano sul web perché molto spesso i compensi dei vip, scritti nero su bianco sul web, non corrispondono al vero. Comunque, anche si tratta di valori decisamente elevanti, non ci si deve affatto stupire, considerando che ci sono influencer americani che prendono più di un milione di dollari per un singolo post pubblicato sui profili social.

Uomini e Donne, stipendio Tina Cipollari e Gianni Sperti: le parole di Cecchi Paone sciolgono ogni dubbio

Sempre a proposito degli opinionisti di Uomini e Donne (lei ha fatto scoppiare in lacrime una dama) e delle varie personalità del mondo dello spettacolo bisogna rendersi conto che tutto quello che viene pagato, spiega l’esperto di tv Alessandro Cecchi Paone, rientra nelle casse della televisione sotto forma di audience e pubblicità. D’altronde il momento d’oro per una star o un semplice volto di un programma pomeridiano di Canale5 sa che può finire da un momento all’altro quindi meglio prendere tutto quello che si riceve e mettere da parte in vista di periodo bui e difficili.