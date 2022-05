Tommaso Zorzi svela come sarà il nuovo programma: “Avremo abili mentitori”

Il conduttore pronto per la prima puntata di Questa è casa mia

Influencer di successo, scrittore, vincitore dello scorso Grande Fratello Vip, opinionista de L’Isola dei Famosi e giudice di Drag Race Italia. Cosa manca a Tommaso Zorzi in televisione? La realizzazione del suo grande sogno: la conduzione. Così da stasera Tommaso approda come conduttore su Real Time, la rete che ormai l’ha un po’ adottato. Infatti oltre al format in onda da stasera, dal titolo Questa è casa mia, prossimamente Zorzi condurrà, sempre sulla stessa rete, anche un altro programma dal titolo Tailor Made – Chi ha la stoffa? Intanto, prima del debutto di questa sera, Zorzi si è raccontato sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui sul nuovo programma dice:

“In ogni puntata 4 concorrenti ci dovranno convincere di essere i veri proprietari di una casa. Fino alla fine non si sa chi sia quello vero, perchè gli altri tre sono abili mentitori”.

Tommaso Zorzi ritrova la sua più cara amica: “Legame autentico”

Oltre al conduttore Questa è casa mia si compone di un ricco cast formato da Nicola Conversa, Barbara Foria, Stefania Orlando e Roberta Tagliavini. In attesa di vedere cosa farà Stefania Orlando nel nuovo programma Tommaso può godersi di nuovo l’amicizia nata al Grande Fratello Vip su cui in pochi credevano.

“E’ stato bellissimo ritrovarla. Creare un legame autentico in un reality è raro, ma possibile. Noi due abbiamo un rapporto adulto, maturo e ogni volta che ci sentiamo è come se l’avessimo fatto il giorno prima”

commenta Tommaso. Poi il conduttore spiega che i membri del cast alla fine di ogni puntata proveranno ad indovinare a chi appartiene la casa. Se ci riusciranno il proprietario vincerà il premio in palio.

“Questa è casa mia? Credo di essermelo meritato” spiega il conduttore

L’amore per la televisione Tommaso Zorzi ce l’ha ormai da diverso tempo. Per questo motivo già anni fa partecipò a Riccanza su MTV e inoltre mentre si trovava a Londra aveva fatto il provino per il reality Made in Chelsea, senza successo. Grazie al GF Vip, dove ha mostrato le sue doti artistiche, Tommaso ha visto decollare la sua carriera. E adesso che diventa conduttore in prima serata Tommaso non ha dubbi: