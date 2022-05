Uomini e Donne oggi, Veronica manda in crisi Andrea: cosa è successo con Matteo

Veronica Rimondi sempre più vicina a Matteo: la nuova esterna spazza via le certezze di Andrea

Si tornerà a parlare del trono classico oggi a Uomini e Donne. Dopo aver mostrato l’esterna tra la nuova tronista e Andrea, giudicata da lei l’uscita più bella che le è stata organizzata all’interno del programma, oggi si passerà oltre. Maria De Filippi mostrerà infatti l’esterna con il corteggiatore veneto che finirà per sparigliare di nuovo le carte in tavola. A quanto pare infatti anche con quest’ultimo il feeling sarà evidente e la ragazza in puntata non potrà fare a meno di sottolineare di essere stata molto bene con lui. Insomma, tutto sembrerà ancora molto confuso nel trono rosa e il pubblico a casa farà fatica a capire chi è il preferito della bella tronista, che sembrerà molto indecisa tra i suoi due corteggiatori. A quanto pare la giovane dovrà però chiarirsi le idee molto presto, nel weekend infatti verranno girate le nuove puntate del programma di Canale5 che potrebbero essere le ultime prima della scelta.



Anticipazioni Uomini e Donne: tronista preso da una corteggiatrice nella puntata dell’11 maggio

Intanto nella puntata odierna del talk dei sentimenti Mediaset si parlerà anche di Luca Salatino che si ritroverà in studio con una sola corteggiatrice. Dopo l’addio di Aurora, che ha già dimenticato il tronista e ha capito di non essere particolarmente interessata al romano, anche Lilli non si è presentata perchè a casa per covid. In studio verrà però mandata in onda la nuova esterna con Soraia che mostrerà in modo chiaro l’affiatamento con il tronista. Non è escluso che sia proprio lei la preferita del bel romano che si avvicina a grandi passi verso la scelta che, nel suo caso, potrebbe arrivare a breve. Rispetto a Veronica Rimondi infatti, il ragazzo ha iniziato il suo trono in anticipo di qualche settimana, avendo la possibilità di cementare di più i rapporti con le sue corteggiatrici.

Spoiler nuova puntata, una coppia si dice addio: cosa è andato storto

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che oltre al trono classico, si parlerà anche del segmento senior della trasmissione. A quanto pare la puntata del mercoledì vedrà di nuovo al centro dell’attenzione Gemma Galgani, in ombra nelle ultime settimane. Proprio quando la dama di Torino sembrerà essere sulla strada giusta con Giacomo, il suo nuovo spasimante, qualcosa andrà storto. Il cavaliere racconterà di non essersi trovato bene con la 72enne e chiuderà la loro conoscenza appena iniziata. Come la prenderà Gemma? Ma soprattutto, quale sarà la reazione di Tina Cipollari? Per le risposte bisognerà attendere oggi pomeriggio, alle 14,45 su Canale5, la nuova puntata del programma di Maria De Filippi.