Uomini e Donne oggi, problemi tra Ida e Marco: spunta di nuovo Riccardo

Anticipazioni Uomini e Donne: primi problemi per una coppia, c’entra un’ex

Si avvicina alla chiusura stagionale il programma condotto da Maria De Filippi che terminerà la settimana in bellezza con tanti colpi di scena, ritorni di fiamma ed eliminazioni. Oggi in puntata potrebbe tornare protagonista Ida Platano che in queste settimane ha iniziato a vedere un nuovo spasimante: Marco. Con il 37enne sembrava procedere tutto per il verso giusto, tanto da far scattare anche baci appassionati. Presto però la coppia sarà chiamata a centro studio per svelare come sta proseguendo il loro rapporto e, a quanto pare, inizieranno ad esserci le prime incomprensioni tra i due. Problemi che presto porteranno la dama di Brescia a decidere di chiudere, dopo aver già detto addio in questi mesi a Diego Tavani e Alessandro Vicinanza. Non è escluso che dietro la scelta della 40enne possa esserci l’ex compagno, Riccardo Guarnieri.



Spoiler puntata 20 maggio, Gemma Galgani contesa: arriva un nuovo corteggiatore per lei

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che presto si scoprirà che dietro la decisione di Ida Platano di chiudere con Marco ci sarà Riccardo Guarnieri. A quanto pare il presentimento di Tina Cipollari che tra i due ci sarebbe ancora del sentimento sarò confermato, la dama chiederà al cavaliere di provare di nuovo a stare insieme. In attesa di scoprire se ci sarà il tanto atteso ritorno di fiamma, oggi in puntata si parlerà anche della dama di Torino che sta conoscendo Maurizio. A quanto pare tra i due le cose andranno per il verso giusto e la 72enne sarebbe rimasta piacevolmente colpita dai modi garbati del signore. Per lei arriverà a sorpresa anche un nuovo spasimante. Deciderà di conoscerlo? Certo è che, dopo una stagione tiepida, le ultime settimane stanno riservando non poche sorprese alla torinese che dovrà vedersela, come sempre, anche con Tina Cipollari.

Uomini e Donne, puntata di oggi: quando andrà in onda la scelta di Veronica Rimondi

Intanto oggi in puntata Veronica Rimondi eliminerà Federico, rimasto ormai indietro rispetto a Matteo e Andrea. Una scelta che verrà accolta positivamente dal ragazzo, consapevole del fatto che non è scattata la scintilla tra loro. Presto nel programma pomeridiano di Canale5 verrà mostrata la scelta della ragazza, che è stata registrata proprio ieri e andrà in onda presumibilmente la prossima settimana.