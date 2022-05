Uomini e Donne oggi, Veronica non ne può più di Matteo: la nuova bordata

Veronica Rimondi perde la pazienza con Matteo: una reazione non viene perdonata oggi

Andrà in onda puntuale come sempre la nuova puntata di Uomini e Donne, ricca di colpi di scena, scelte e discussioni. L’appuntamento odierno partirà proprio dal trono classico, e in particolare dalla nuova tronista, che in settimana ha preso una decisione importante: lasciare a casa Matteo e dedicarsi ad altre conoscenze. La ragazza infatti ha deciso di uscire con Andrea e di conoscere anche un nuovo corteggiatore. Una scelta però che in studio non è piaciuta allo spasimante veneto che oggi continuerà a manifestare tutta la sua delusione. L’atteggiamento del ragazzo non piacerà per nulla alla tronista che sarà piuttosto spazientita e non gradirà gli eccessi mostrati. Sottolineerà infatti che lo scopo del programma è proprio quello di permettere di portare avanti più conoscenze in parallelo e troverà decisamente fuori luogo Matteo. Sarà Maria De Filippi a calmare gli animi, chiudendo il diverbio per passare a un altro argomento.



Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 5 maggio: un cavaliere prende una decisione importante

Dopo le peripezie sentimentali di Veronica Rimondi, si passerà al segmento senior della trasmissione di Canale5. Al centro della studio siederà Riccardo Guarnieri che in queste settimane ha già animato non poco il salotto rosa dell’ammiraglia Mediaset con i suoi battibecchi con Gloria e il feeling con Ida Platano. Fatto sta che oggi il cavaliere di Taranto deciderà di chiudere anche con Maria Grazia, che sembrerà spiazzata dalla scelta, e non mancheranno le aspre critiche di Tina Cipollari. Il cavaliere continuerà a non convincere la bionda opinionista, sicura che dietro questa scelta ci sia il fatto che l’uomo abbia in mente ancora l’ex. Certo è che il cavaliere non resterà in silenzio ma controbatterà a tono a ogni accusa ricevuta.

Spoiler puntata di oggi, due grandi assenti nel salotto rosa di Canale5: il motivo

Intanto nella puntata del 5 maggio di Uomini e Donne ci saranno due assenze che si faranno notare: quella di Ida Platano e di Luca Salatino. La dama di Brescia non si presenterà proprio in studio e Maria De Filippi non svelerà i motivi di questa assenza. Il tronista invece, in crisi nera negli ultimi giorni, resterà in ombra e lascerà spazio al racconto di Veronica e dei protagonisti del trono over, pronto per tornare protagonista nelle puntate della prossima settimana.