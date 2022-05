Uomini e Donne, Pinuccia presa di mira da Tina Cipollari: “Sei una bugiarda”

L’opinionista sfida la dama del trono over: “Voglio vedere queste persone che mi insultano”

Non è mancato uno scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia Della Giovanna, nel nuovo appuntamento del dating show condotto da Maria De Filippi. La dama quando la conduttrice le ha chiesto cosa dicono a Vigevano dell’opinionista ha affermato: “Che è molto cattiva e pesante con me”. La replica dell’ex moglie di Kikò Nalli non si è fatta attendere: “Vogliamo chiedere a Roma cosa pensano di te i romani, mica esiste solo Vigevano”. L’ex infermiera che da poco ha ripreso la frequentazione con Alessandro Rausa ha fatto sapere che anche a Roma la gente è molto affettuosa con lei: “Si è fermato l’autista e delle persone mi hanno abbracciato e io sono felice, il signore fa vogliamo fare le foto con te perchè sei simpatica, a Vigevano non parlano sempre di lei veramente”. L’opinionista ha risposto: “Neanche fosse arrivata..i primi di giugno voglio andare a Vigevano, voglio vedere queste persone che mi insultano“.

Pinuccia Della Giovanna si lamenta di Tina Cipollari: “Quanto è pesante”

Pinuccia Della Giovanna e la nota opinionista di Uomini e Donne continuano a non andare per niente d’accordo. L’ex moglie di Kikò Nalli che di recente è stata una furia, non appena la dama ha detto che a Vigevano nessuno parla di lei è sbottata: “E’ come se io non esistessi, ma che discorso è questo, invece tu sei leggera come una piuma, possibile che nessuno mi nomina, a Vigevano non mi conoscono, ma quanto sei bugiarda, possibile che non c’è una persona che ti ha chiesto di me e mi ha fatto un complimento”. L’ex infermiera l’ha provocata: “Mi devi chiamare e vengo con la macchina fotografica, c’è posto per tutti. Il sindaco di lei non dice niente, che pesante, vieni a Vigevano ti offro il gelato”. Dopo aver ribadito di ricevere molti complimenti, la dama ha aggiunto: “Un bambino mi fa tu sei la mia nonna, ero al mercato, c’è chi mi ferma e mi abbraccia”. La conduttrice ha continuato a fare delle domande alla 79enne: “Quelli che ti dicono che lei è pesante dicono altre cose di lei? La snobbano? Ti dicono anche che ha stufato un po’?”. La dama ha aggiunto:

“Lei la conoscono tutti, da quanti anni è qua, quanto è pesante delle volte, che ha stufato un po’ lo dicono, io non sono bugiarda, a me la gente bugiarda non mi è mai piaciuta”.

U&D, l’ex infermiera di Vigevano fa una precisazione: “Non sono arrabbiata con nessuno”

Successivamente la dama ha fatto sapere come procede tra lei e Alessandro Rausa: “Anche mia figlia ha parlato con lui, i miei figli sono stati sempre contenti di lui dal primo giorno che ci siamo trovati qui a Roma. Vado a Lecce, chi la dura la vince”. L’ex infermiera alla domanda della conduttrice: “Sei amica di Vincenza?”, invece ha precisato: “Io non sono arrabbiata con nessuno”, venendo smentita da Tina: “Prima non la potevi vedere, ora sei diventata amica”.