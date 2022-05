Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha sbagliato con Gloria: “Paura di ferirla”

Riccardo Guarnieri si è pentito di come è andata a finire con Gloria Nicoletti

Non bisogna mai essere troppo frettolosi nel chiudere una conoscenza perché a volte il destino può riservare delle sorprese inaspettate. Ora il cavaliere di Uomini e Donne si dice pentito di come sono andate con le cose con Gloria Nicoletti e che “sono stato troppo frettoloso” perché via del fatto che “avevo paura di ferirla”, come ha confessato al settimanale Uomini e Donne Magazine. Quando l’ha vista troppo presa dalla loro conoscenza allora lui ha avuto paura e ha preferito frenare gli entusiasmi, deludendola. Non era sua intenzione farle del male e ha anche notato che si faceva influenzare da alcune cose che venivano dette in studio invece di dare peso ai bei momenti che hanno passato insieme lontani dalle telecamere.

Ida Platano, niente di ritorno di fiamma con Riccardo: lui prova solo affetto

Ma alla fine è possibile un ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Sembrerebbe proprio di no, stando alle parole di lui, che è tornato nel programma al fine di trovare una donna con cui condividere un progetto comune di vita. Lui al settimanale ufficiale della trasmissione ha ammesso di provare solo affetto per lei, e che è molto legato ai ricordi dei bei momenti passati insieme. Non sa se Ida prova ancora qualcosa per lui perché non si è aperta e non si sa cosa abbia nel cuore. Lui non vorrebbe fare un passo falso e se dovesse parlarle è solo per mettere una pietra sopra tutto quello che di male si sono detti in passato.

Uomini e Donne: il cavaliere ammette di essere rimasto colpito dall’ex corteggiatrice Federica Aversano

Riccardo Guarnieri, oltre a parlare del suo passato sentimentale con Ida (Tina le ha mancato di rispetto), ha anche ammesso di essere rimasto particolarmente colpito da una persona in particolare ovvero Federica Aversano, che trova bellissima e anche con un bel carattere. Il cavaliere ha chiuso dicendo che da casa percepiva tutte le sue parure e riusciva a comprenderle perfettamente. Ora il suo intento è quello di trovare una donna con cui costruire un radioso futuro insieme.