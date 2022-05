Uomini e Donne, Veronica fa infuriare Andrea: “Hai sminuito la nostra esterna”

La tronista litiga con un suo corteggiatore: interviene Armando Incarnato

La tronista Veronica Rimondi del dating show di Maria De Filippi, oggi ha fatto infuriare un suo corteggiatore perchè invece di parlare della loro esterna ha chiesto delucidazioni a Matteo. A sbottare è stato Andrea dicendole: “Non mi verrà voglia di ballare quando Maria me lo chiederà, se ti piace bene altrimenti puoi eliminarmi, sono istintivo, spontaneo, non riesco a essere senza filtri. Hai siminuito quella che è stata l’esterna tra di noi“. A schierarsi in difesa dalla tronista ci ha pensato Armando Incarnato, visto che si è rivolto al corteggiatore dicendogli: “Te la prendi con lei, lo sai che ci sono altri ragazzi qua”. La 26enne nata a Ferrara è sbottata anche affermando: “Allora sono veramente da Hollywood! Sono un’attrice. Hai detto probabilmente, quindi che ci stai a fare qua?”.

Gianni Sperti riprende Veronica Rimondi: “Scegliere con chi ballare ha un significato”

Mentre la tronista oggi era al centro dello studio di Uomini e Donne è intervenuto Federico chiedendole: “La domanda che mi ponevo era mi hai pensato? Non mi porti in esterna. Non portandomi magari faccio un passo indietro, è ancora più difficile”, venendo criticato dalla stessa: “Fino a una certa sembra che tu stia dormendo, che viva da spettatore, anche solo filtrare, fare capire alla persona davanti che ti piace”. A riprendere Veronica Rimondi è stato Gianni Sperti: “Sembra che lo abbia portato per vedere la reazione di loro due”. Matteo invece quando la tronista si è lamentata di lui ha detto: “Non faccio il cagnolino, se non mi porti in esterna ci rimango male”. Andrea non appena la 26enne ha deciso di ballare con il ragazzo nato a Venezia le ha detto: “Ballando con lui mi hai dato la conferma di quello che ho pensato al centro studio, ma stiamo scherzando? Per me è una presa per il c**o, l’esterna l’ho fatta io”. La replica della tronista è stata: “Con te è andato tutto bene, sei stato tu a dire non so se ho voglia di ballare”, venendo ripresa di nuovo dall’opinionista: “Ha ragione e non ti lamentare, scegliere con chi ballare ha un significato“.

Maria De Filippi mette in guardia due corteggiatori: “Dovete farci i conti”

Andrea sempre più infastidio ha aggiunto: “Arrogante non lo sono, questo è il mio modo di fare, certe cose non le voglio vedere”. Anche la conduttrice ha fatto sapere che avrebbe reagito come il corteggiatore: “Al posto suo anche io la penserei allo stesso identico modo, potevi ballare con lui e finiva lì, quello che hai dimostrato è un reale interesse per Matteo, la conversazione di oggi era capire perchè lui non si fosse mosso ed era prioritario”. La moglie di Maurizio Costanzo poi si è rivolta agli altri due corteggiatori della tronista, che di recente ha raccontato di aver vissuto un periodo non facile, mettendoli in guardia: “Dovete farci i conti, è una realtà che a lei interessi Matteo”.