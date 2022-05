Valeria Marini, grande novità in arrivo: “Molto presto mi vedrete…”

La showgirl lancia il nuovo singolo Besame: l’annuncio arriva su Instagram

Per Valeria Marini è tempo di grandi annunci. La showgirl, modella e attrice ha rotto il silenzio su Instagram per dare una lieta notizia a tutti i suoi milioni di fan. Presto infatti approderà nel mondo discografico il suo nuovo singolo Besame. Una canzone che come si evince in qualche modo dal titolo potrà presentare dei tratti e delle sfumature tipiche da tormentone, anche se tutto sarà più chiaro nei prossimi giorni, quando si avrà qualche notizia ulteriore riguardo alla piacevole e gradita novità che riguarda la Valeria nazionale. Con un post pubblicato sui social la Marini ha così sorpreso i follower:

Sliding doors… se vuoi le porte si aprono sempre! Molto presto il mio nuovo pezzo musicale: “BESAME”. Baci stellari.

Ancora un periodo di attesa e poi il pubblico avrà modo di vedere all’opera la cantante in questa nuova veste.

Valeria Marini pronta a spopolare anche nel mondo musicale: la nuova canzone piace a un’ex gieffina

Il grande annuncio di Valerina Marini ha inevitabilmente scatenato varie reazioni via social. Sotto il post pubblicato dalla showgirl i fan hanno voluto fare i complimenti all’ex gieffina per questa nuova avventura e tra i commenti spicca anche la reazione di un’altra conoscenza del reality di Mediaset, ovvero la grande Adriana Volpe. La ex opinionista del GF Vip, che non sarà seduta sulla poltrona nel corso della prossima edizione, ha lasciato sotto il post della Marini una faccina, per la precisione tre, con gli occhi a cuoricino. L’attesa per scoprire meglio il lato musicale di Valeria è dunque tanta.

La confessione shock di Valeria Marini: l’aborto a sua insaputa

Nelle scorse settimane la bravissima artista sarda si è lasciata andare a una dolorosa confessione che ha scosso l’intero mondo dello spettacolo. Valerina Marini, nel corso di una intervista nel programma di Francesca Fagnani Belve, ha ammesso di essersi ritrovata a fare i conti con un dramma in passato che l’ha molto turbata: “Non sapevo che avrei fatto un’interruzione di gravidanza. Ero molto ragazzina” – ha ammesso la showgirl spiegando poi che la mamma ha bloccato tutto per il suo bene – .