Al Bano, polemiche per un noto spot tv: “Nessun compenso stratosferico”

Polemiche per lo spot di Al Bano in cui canta Felicità: lui fa chiarezza sul compenso

‘Possibile che il leone di Cellino San Marco debba essere il volto di una campagna pubblicitaria per una nota azienda di Lecce? Che abbia bisogno di soldi?’: questo è stato il pensiero di diversi spettatori quando si sono ritrovati Al Bano Carrisi cantare Felicità in uno spot di un’azienda che vende mobili nella provincia di Lecce. Lui si dichiara molto contento dell’esperienza, perché è tornato a fare l’attore come quando era un ragazzo, e poi ci ha subito tenuto a chiarire una cosa in un’intervista al settimanale DiPiù Tv: “Nessun compenso stratosferico. Con entusiasmo ho accettato, per altri motivi molto più importanti”.

Il cantante di Cellino San Marco si è divertito come un pazzo a girare lo spot tv: “Bravissimi gli autori e il regista”

Come ha confessato lo stesso Al Bano, si è divertito “come un pazzo” a girare questo spot che sta andando forte in televisione, con uno slogan che entra in testa fin dal primissimo ascolto. Lui si è divertito perché è tornato a recitare come faceva un tempo, prima che diventasse un cantante affermato, e prima che conoscesse Romina Power sul set di un musicarello e avesse inizio una delle storie d’amore più appassionati d’Italia. “Bravissimi gli autori e il regista” ha dichiarato sempre il cantante a proposito della sua esperienza come volto di una campagna pubblicitaria.

Al Bano e sua figlia Jasmine tornano come coach nella terza edizione di The Voice Senior?

Il ritorno di Jasmine e Al Bano sulle poltrone di coach nella terza edizione di The Voice Senior sembrerebbe essere quasi cosa certa: con loro ci dovrebbero essere ancora una volta Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Niente da fare per Orietta Berti che, esaurito il suo appeal dell’ultimo anno, pare non essere stata riconfermata come coach nel programma condotto da Antonella Clerici. Il pubblico non vede l0ora di assistere alle esibizioni dei grandi talenti over che saliranno sul palco con un unico obiettivo: incantare i coach e acchiappare alla grande la loro nuova opportunità di successo.