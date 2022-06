Mara Venier e Alberto Matano insieme su Rai1: in arrivo per loro una serata

Alberto Matano e la conduttrice sbarcano nella seconda serata di Rai1: ecco dove li rivedremo

Squadra che vince non si cambia ed è per questo che anche la prossima edizione del prestigioso Premio Biagio Agnes sarà condotto dalla conduttrice di Domenica In e dal conduttore de La vita in diretta. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice veneta attraverso i suoi profili social. Dunque vedremo nuovamente in onda nella prima serata di Rai1 due dei volti più amati della televisione che oltre ad essere colleghi sono anche grandi amici nella vita privata. Mara Venier ed Alberto Matano condurranno insieme il noto e apprezzato premio e di seguito nel prossimo paragrafo vi forniamo ulteriori informazioni sull’evento e sulla data di messa in onda.

Mara Venier e il giornalista conducono il Premio Biagio Agnes su Rai1: dettagli e anticipazioni

I due conduttori, quindi, per il terzo anno consecutivo condurranno l’importante evento giornalistico che si svolgerà sabato 25 giugno al Campidoglio. Il gran galà che è ambientato a Roma verrà trasmesso in differita da Rai1 lunedì 27 giugno in seconda serata a partire dalle 23.20 fino a poco prima dell’1:00 per lasciare poi spazio al Tg1. Il premio in questione, che vedrà la presenza come ospiti di grandi nomi della musica e della televisione, ha lo scopo di premiare e valorizzare la professione giornalistica in ogni suo aspetto premiando, appunto, nomi celebri del mondo dell’informazione e della comunicazione. Dunque per Alberto Matano e Mara Venier, che tornano insieme a condurre, non è ancora tempo di godersi a pieno le vacanze ed il riposo.

I due conduttori saranno di nuovo alla guida del Premi Biagio Agnes 2022

Alberto Matano e Mara Venier di recente sono stati al centro del gossip per molti giorni per via del matrimonio del giornalista con il compagno Riccardo Mannino che è stato officiato dalla conduttrice. E mentre il conduttore de La vita in diretta è finito al centro di alcune polemiche, la padrona di casa di Domenica In si è lasciata andare ad una confessione. Ma archiviato il gossip, entrambi adesso saranno al timone della quattordicesima edizione del Premio Biagio Agnes 2022, evento che verrà trasmesso da Rai1 lunedì 27 giugno.