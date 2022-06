Alessia Marcuzzi su Rai2: spuntano nuovi dettagli sul programma che condurrà

Alessia Marcuzzi pronta al suo ritorno in Tv: spuntano altri dettagli sul suo nuovo programma

Poco tempo fa il portale Dagospia.it ha rivelato che la popolare conduttrice, dopo oltre un anno lontana dal piccolo schermo, dovrebbe tornare presto in Tv alla guida di un programma nuovo di zecca su Rai2, senza però fornire molti dettagli in tal senso. Oggi TvBlog.it è venuto a sapere qualcosa in più di questa nuova trasmissione che dovrebbe segnare il gran ritorno in Tv della popolare conduttrice romana. Di cosa si tratta? In pratica pare che sarà un varietà prodotto da Banijay. In ogni puntata dovrebbero essere raccontati fatti importanti accaduti in Italia prendendo in considerazione di volta in volta due anni in particolare:

“Dovrebbero essere presi in considerazione due anni, con tutto quello che essi hanno contenuto, mettendoli a confronto in una specie di gara con tanto di votazione…”

Il portale Televisivo ha anche fatto presente che ci sarebbero diversi elementi in comune con I Migliori Anni di Carlo Conti: “Staremo a vedere come doseranno gli ingredienti…”

Il nuovo programma di Rai2 segna il ritorno in Tv della conduttrice: le anticipazioni

Il portale TvBlog.it ha poi riportato che salvo colpi di scena dell’ultimo minuto la messa in onda di questo show che dovrebbe segnare il ritorno in Tv di Alessia Marcuzzi sarebbe ormai praticamente certa, salvo clamorosi colpi di scena. Difatti dovrebbe essere annunciato in occasione della presentazione dei Palinsesti Rai 2022/23 tra qualche giorno. Il nome della trasmissione condotta dalla Marcuzzi, la quale è sempre al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in Tv, dovrebbe essere Boomerissima (pare siano previste 6 puntate). Quando andrà in onda? Sembra a novembre.

Alessia Marcuzzi vicina a firmare il contratto con la Rai: i rumor

Successivamente TvBlog.it ha anche tenuto a precisare che al momento la Marcuzzi, che per anni è stata uno dei volti di punta di Mediaset, non avrebbe ancora messo la sua firma sul contratto che la legherà alla Rai nei prossimi anni, anche se la trattativa pare sia arrivata ormai alle battute finali: “La trattativa non si è ancora conclusa, ma sarebbe ormai alle battute finali…” Ci saranno presto aggiornamenti in tal senso?