Alessio Boni lo rivela in anteprima: tutto sul ruolo de Il maresciallo Fenoglio

Il maresciallo Fenoglio, l’attore protagonista svela: “Personaggio straordinario”

Alessio Boni è sul set per girare la nuova fiction di Rai1 che lo vede nei panni del protagonista, il carabiniere Pietro Fenoglio. Ed il settimanale TvMia ha fornito delle anticipazioni sulla trama della fiction e soprattutto ha riportato delle dichiarazioni del noto attore che appunto in anteprima ha svelato qualche dettaglio sul suo personaggio. Boni ha rivelato:

“Sarò Pietro Fenoglio, un carabiniere particolare, si è ritrovato nell’Arma per caso e per trovare la concentrazione giusta per risolvere i casi si chiude in una pinacoteca a contemplare i quadri. Carofiglio ha creato un personaggio straordinario.”

Insomma si tratta di un personaggio diverso dai soliti, particolare e fuori dagli schemi.

Alessio Boni dà delle anticipazioni sulla nuova fiction di Rai1: “Spero conquisti il pubblico”

L’attore che nella sua lunga carriera ha recitato in molte fiction di successo come La meglio gioventù ed i più recenti La compagnia del Cigno e Rinascere, sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale suddetto, ha fornito ulteriori anticipazioni sulla trama de Il maresciallo Fenoglio ammettendo:

“Spero che questa fiction conquisti il pubblico.”

La fiction ruota attorno alla figura di un maresciallo dei Carabinieri con la passione dei quadri e le opere d’arte ed infatti proprio nelle pinacoteche riuscirà a trovare la concentrazione per risolvere i casi. Al suo fianco ci sarà anche una protagonista femminile molto conosciuta dal pubblico di Rai1, si tratta infatti di Giulia Vecchio giovane attrice che sia nelle prime stagioni in prima serata che nell’ultima versione daily ha dato il volto ad Anna Imbriani de Il paradiso delle signore.

Anticipazioni Il maresciallo Fenoglio: numero puntate e data di messa in onda

Le riprese della nuova fiction di Rai1 sarebbero dovute iniziare ad aprile poi sono slittate di qualche settimana ma adesso entrate nel vivo. La data di messa in onda non è stata ancora annunciata ma sarà nella prossima stagione televisiva probabilmente nell’inverno 2023. Le puntate in totale saranno quattro dirette da Alessandro Casale e tratte dai romanzi Gianrico Carofiglio: Una mutevole verità, L’estate fredda e La versione di Fenoglio. Infine, nel cast figurano come protagonisti Alessio Boni e Giulia Vecchio.