Andrea Cerioli e Arianna: la famiglia si allarga? Scoop su figli e nozze

“La famiglia si può allargare anche prima del matrimonio”, arriva la confessione della coppia

Fanno ormai coppia fissa da diversi anni Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. L’amore, scoppiato nel salotto rosa di Uomini e Donne ha portato i due a convivere e ora potrebbero esserci ulteriori passi per la coppia che non disdegnerebbe l’idea di un figlio. Sulle pagine del settimanale Chi, l’ex corteggiatrice ha ammesso:

“Figli? Anche prima delle nozze. La pensiamo allo stesso modo, non è necessario sposarsi per allargare la famiglia”.

Insomma, il matrimonio può aspettare per la coppia che ha ammesso proprio sulle nozze: “È una delle cose di cui parliamo meno”. Insomma, per ora i fiori d’arancio non sono in agenda per i due ragazzi che sognano però di arrivare all’altare in futuro e di festeggiare con amici e parenti. La coppia è reduce da una vacanza da sogno in Sicilia in cui ha potuto godere non solo delle bellezze paesaggistiche del posto, ma anche delle sue specialità gastronomiche.



Andrea Cerioli lo ammette per la prima volta: “Dopo Uomini e Donne avevo un timore”

L’ex tronista ha ammesso di aver subito apprezzato Arianna Cirrincione sottolineando:

“Tra tutte le corteggiatrici lei mi sembrava la più normale, la ragazza della porta accanto, come sono io”.

Ha poi proseguito con un lungo elogio per la compagna ammettendo: “Mi sono piaciute la sua semplicità e la sua timidezza, fuori luogo, visto che eravamo in tv”. Non ha poi nascosto di aver avuto un timore dopo la scelta nel programma di Canale5: “La mia paura era che lei, fuori da Uomini e Donne, si trasformasse nella classica ragazza uscita da un programma tv”. Ma questo fortunatamente non è accaduto e Arianna è rimasta con i piedi per terra, forte della sua semplicità, quella semplicità che ha conquistato il bel bolognese.

Arianna Cirrincione svela un retroscena: “Ecco cosa mi ha colpito di Andrea”

Il feeling tra Andrea Cerioli, che ha passato un brutto momento questo inverno dopo aver contratto il Covid, e la compagna è stato immediato. L’ex corteggiatrice ha confessato di essere rimasta colpita da un gesto del fidanzato al loro primo incontro:

“Lui, tra tutte le ragazze sedute in posa come se fossero in copertina, ha notato che ero sofferente e mi ha chiesto che cosa avessi”.

A quel punto ha chiesto di farle portare un panino, perchè dopo il viaggio e l’arrivo negli studi di Canale5 era affamata e stanca. Una premura che ha conquistato la Cirrincione che sogna ora forse un figlio con il suo Andrea.