Antonino Spinalbese rompe il silenzio: “GF Vip? Potrebbe affascinarmi se…”

L’ex fidanzato di Belen Rodriguez parla del suo accostamento al reality: le sue dichiarazioni

Il passato di Antonino Spinalbese si chiama Belen Rodriguez. Passato in tutti i sensi, visto che ora il modello spezzino guarda avanti e con la voglia di proseguire la propria vita, non necessariamente sotto i riflettori. Eppure nei mesi scorsi, dopo la fine del rapporto con la showgirl argentina, Alfonso Signorini ha pensato fortemente al celebre parrucchiere per portarlo nella casa più spiata d’Italia. E’ stato lo stesso Antonino ad ammettere di aver avuto contatti con la produzione e non ha smentito o rivelato di aver rifiutato, come spesso fa chi non è interessato al reality. Per questo le voci su una sua presunta partecipazione al GF Vip hanno iniziato a rincorrersi:

Se c’è qualcosa che mi può affascinare in un progetto mi attacco e mi ci butto, ma devo trovarlo. Per ora ho paura di una certa superficialità che non mi invoglia a sbilanciarmi

ha affermato al settimanale Chi.

Antonino Spinalbese e la sua più grande paura: “Non vedere mia figlia crescere tutti i giorni”

Dall’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è nata la bellissima Luna Marì. La figlia della ex coppia è il motivo di esistenza più bello per il parrucchiere, che parlando al settimanale Chi di Alfonso Signorini ha ammesso quale sia il suo incubo più grande, quello che spera di non veder mai realizzato: “La mia unica paura è quella di non vedere crescere mia figlia tutti i giorni, essendo io e sua madre separati” – ha confessato il possibile ex gieffino alla rivista – . Ma quando l’amore per i figli supera le esigenze personali non si dovrebbe temere niente e questo sarà certamente il caso del parrucchiere e della showgirl.

Antonino Spinalbese commenta la nuova storia della sua ex: “Spero che sia per sempre”

Dopo aver confermato i contatti per entrare al GF Vip 7, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha voluto spendere qualche parola anche per il ritorno di fiamma della showgirl con Stefano De Martino. Senza rancori ma con grandissimo rispetto, Antonino si è augurato che la storia della conduttrice possa essere quella definitiva: “A questo punto le auguro che con Stefano sia per sempre”.