Ascolti finale Isola dei Famosi, Ilary Blasi segna il record negativo: i dati

Ilary Blasi segna il record negativo: la finale del reality show meno vista di sempre

Ieri sera è andata in onda la finale de L’Isola dei Famosi vinta da Nicolas Vaporidis, come da previsione. Ma come saranno andati gli ascolti? Non bene. Difatti si segnala subito che questa è stata la finale meno vista in assoluto in 16 edizioni (solo poco più di 2 milioni e mezzo di telespettatori hanno seguito ieri sera la finale del reality show adventure di Canale 5). Se non altro la conduttrice può al contrario consolarsi con lo share ottenuto, visto che ha segnato il 23.3%. Uno share sicuramente migliore rispetto alla finale dell’ultima edizione del reality condotta da Alessia Marcuzzi (18.1%).

Ascolti L’Isola dei Famosi puntata finale: quasi un milione di telespettatori in meno rispetto alla scorsa edizione

Si segnala inoltre che rispetto alla finale della scorsa edizione del reality show condotta da Ilary Blasi vinta da Awed (all’anagrafe Simone Paciello), c’è stato un calo di circa un milione di telespettatori, anche se lo share è rimasto più o meno inalterato (l’anno scorso la finale è stata seguita da 3 milioni e 317 mila telespettatori con il 22.97% di share). E chissà se questi ascolti non proprio esaltanti costringeranno Mediaset a prendere la decisione di mettere in stand by il reality show condotto dalla Blasi, la quale ieri è rimasta spiazzata dalle affermazioni fatte da Lory Del Santo in diretta. Per scoprirlo non resta che attendere la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23.

Isola dei Famosi vince la serata: niente da fare per il film in onda su Rai Uno

Nonostante la finale del reality show condotta da Ilary Blasi abbia segnato il record negativo in assoluto c’è comunque da segnalare che ha vinto la serata. Difatti il film di Rai1 si è fermato al 13.3% di share (ben 10 punti sotto il reality in onda su Canale 5). Molto bene tutte le reti cadette con le rispettive proposte: Report su Rai 3 addirittura ha segnato l’8.5% di share. Si fa inoltre notare che La7 ieri sera è stata battuta da Nove, che con il film Viva l’Italia ha ottenuto il 2.7% di share con ben 404.000 spettatori.