Ascolti: vola Techetecheté con Giuni Russo e l’estate 1984, perde Paperissima

Ascolti tv ieri: altissimo Techetecheté con il ricordo, tra gli altri, di Giuni Russo

E’ veramente un evegreenn il programma dell’access prime time estivo di Rai1, che ogni sera incassa milioni di telespettatori. Dopo il record d’ascolti di qualche giorno fa, con l’omaggio a Corrado, ieri sera è stata la volta dei ricordi dell’estate 1984. Nell’appuntamento in questione i telespettatori hanno potuto rivedere, tra gli altri, alcuni grandi personaggi che non ci sono più: Rai1 ha infatti incluso nella puntata uno spezzone di un programma condotto da Fabrizio Frizzi, ma anche un’esibizione di Giuni Russo, quell’anno sulla cresta dell’onda con la sua divertente “Limonata cha cha cha”, reduce dal successo di due estati prima con la popolarissima e ancora oggi molto ascoltata “Un’estate al mare”.

Quando e come è morta Giuni Russo, ieri sera ricordata da Rai1 a Techetecheté

“Limonata cha cha cha”, il brano della cantante siciliana scomparsa diciotto anni fa, è uscito, appunto, nel 1984, nell’album “Mediterranea”. Giuni Russo, lo ricordiamo, è morta a causa di un tumore incurabile il 14 settembre 2004, un anno e mezzo dopo la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo con “Morirò d’amore”. Nella foto in alto la vediamo in occasione di un’ospitata a Domenica In risalente al 2003, appunto un anno prima della scomparsa prematura. Non è la prima volta che l’artista appare a Techetecheté: qualche estate fa, infatti, Rai1 le ha dedicato un’intera puntata.

Gli ascolti della puntata di ieri sera del programma dell’access prime time estivo

Da TvBlog scopriamo che a seguire l’appuntamento di ieri di Techetecheté sono stati esattamente 3milioni 81mila telespettatori con una media di share del 18.5%. Battuta Paperissima Sprint, rimasta circa 300mila telespettatori sotto Rai1: nello specifico, a seguire la trasmissione di Canale5 in onda nel perido estivo al posto di Striscia sono stati 2milioni 771mila telespettatori con il 16.6% di share. Qualche sera fa, invece, il ricordo del grande Corrado a Techetecheté ha toccato il 20% di share!