Back to school: chi prenderà il posto di Nicola Savino? Circolano i primi nomi

Alvin alla guida di Back to school al posto del popolare conduttore? L’indiscrezione

La prima edizione del programma condotto da Nicola Savino su Italia 1 in cui i vip si sono cimentati nel fare l’esame di quinta elementare tornerà anche nella prossima stagione Tv, visto che gli ascolti sono stati alti. Alla conduzione però non ci sarà l’opinionista de L’Isola dei Famosi, visto che a quanto pare sarà il nuovo volto di Tv8. Chi prenderà quindi il suo posto? Oggi il portale televisivo TvBlog.it ha fatto chiarezza su questa faccenda, asserendo che al momento sarebbero due i nomi a cui Mediaset avrebbe pensato di affidare lo show. Tra loro ci sarebbe anche l’attuale inviato del reality show di Ilary Blasi, già volto noto ai telespettatori del canale giovane di Mediaset:

“Chi condurrà il programma? Di certo si deve trattare di un personaggio che gravita comunque nell’orbita di Mediaset e certamente uno di essi può essere Alvin…”

Andrà in porto questa presunta trattativa?

Back to school prossima edizione: Paolo Ruffini in lizza per condurre il programma

C’è però da segnalare che Alvin non sarebbe certo l’unico a cui Mediaset avrebbe pensato di affidare la nuova edizione dello show di Italia 1. Difatti sempre in base alle indiscrezioni raccolte dal popolare portale televisivo TvBlog.it pare che anche il popolare comico, attore e presentatore livornese sia in lizza, visto che in passato ha condotto trasmissioni di grande successo, tra cui La pupa e il secchione e Colorado Cafè:

“Il buon Ruffini tornerebbe dunque alla conduzione di un programma di prima serata di Italia 1 dopo La pupa e il secchione e viceversa quest’anno affidato alle cure di Barbara d’Urso…”

Chi condurrà quindi il programma? Al momento tutto è in ‘work in progress’, ma il portale televisivo ha fatto sapere che la decisione dovrebbe essere presa in breve.

Nicola Savino via da Mediaset dopo L’Isola dei Famosi: cosa condurrà su Tv8

Si ricorda inoltre che il popolare conduttore e opinionista del reality show di Ilary Blasi, il quale è sempre al centro dei rumor, dovrebbe essere il nuovo volto di Tv8 per quanto riguarda la prossima stagione televisiva. Per lui dovrebbero esserci due nuovi programmi, tra cui anche il reality show cult Music Farm, la cui ultima edizione è andata in onda su Rai2 ben 16 anni fa.