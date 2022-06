Roberta Capua e Gianluca Semprini al 20%: Estate in diretta vola senza d’Urso

Primo grande risultato per la versione estiva de La vita in diretta (ora senza concorrenza)

Non devono più fare i conti con la ‘rivale’ della rete concorrente Gianluca Semprini e Roberta Capua, conduttori di Estate in diretta, che da questa settimana possono fare il pieno di telespettatori dato che Pomeriggio 5 è finito venerdì scorso. Come ogni anno, la rete ammiraglia Mediaset ha schierato una serie di film nella fascia oraria lasciata scoperta da Barbara d’Urso, motivo per il quale la trasmissione di Rai1 ha la possibilità di rosicchiare una bella fetta di pubblico a Canale5, cosa che è successa ieri: il programma condotto dalla coppia Capua-Semprini ha infatti sfiorato il 20% di share, registrando il miglior risultato da inizio edizione (ricordiamo che la prima puntata è andata in onda lunedì 6 giugno). Nel secondo paragrafo analizziamo i dati auditel più al dettaglio.

Estate in diretta: ecco gli ascolti ottenuti dalla puntata andata in onda ieri

Come apprendiamo da TvBlog, la puntata di ieri della trasmissione condotta da Gianluca Semprini e Roberta Capua (apparsa sconvolta per una terribile notizia ricevuta) è stata seguita da una media di quasi 1milione 600mila spettatori, con uno share che ha sfiorato, come suddetto, quota 20%. Nel dettaglio, i telespettatori sono stati esattamente 1milione 574mila e lo share del 19.52%. Appena 1milione e uno share di 13 punti e mezzo, invece, per il film andato in onda su Canale5, ossia Inga Lindstrom-Le nozze di Greta.

Roberta Capua e Gianluca Semprini recuperano dopo lo scarso risultato di lunedì (colpa del traino?)

L’altro ieri, invece, pur non avendo la concorrenza di Pomeriggio Cinque, Estate in diretta non è andato granché bene, molto probabilmente per il basso traino della lunga edizione speciale del TG1 legata al Referendum: a seguire la trasmissione di Semprini e la Capua (sui quali un famoso personaggio ha detto la sua…) lunedì sono stati 1milione 262mila telespettatori con uno share rimasto di un soffio sotto il 16%. L’estate di Rai1, comunque, è appena iniziata e, siamo certi, come lo scorso anno la coppia porterà a casa risultati sempre maggiori.