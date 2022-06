Battiti Live, sfogo doloroso di Elisabetta Gregoraci: “Arrabbiata con la vita”

Elisabetta Gregoraci ricorda la scomparsa della mamma: “Il distacco l’ho vissuto male”

Partirà stasera Battiti Live, 17 giugno 2022, con la prima tappa della Puglia che sarà Bari. La serata verrà poi trasmessa prossimamente in differita su Italia1 come ogni anno. Prima del debutto la showgirl si è raccontata in una lunga e intensa intervista sulle pagine del settimanale Grazia. Qui ha parlato di chi è oggi e di come l’hanno cambiata le prove difficili che le ha riservato la vita. Tra queste la più complicata è stata sicuramente la perdita della sua adorata mamma. Quest’ultima si è ammalata presto, quando Elisabetta e sua sorella erano piccole e per questo la Gregoraci racconta di non essere stata un’adolescente spensierata. Nonostante il dolore, però, la mamma le ha insegnato a ridere sempre.

“Il distacco definitivo l’ho vissuto male, le mamme non dovrebbero morire mai. Ci sono stati periodi in cui sono stata molto arrabbiata con la vita”

conclude.

La showgirl oggi è single e ammette: “Gli uomini si spaventano un po’”

Nel corso dell’intervista Elisabetta Gregoraci ha toccato anche il capitolo amore e situazione sentimentale. La showgirl ha raccontato di essere single e ha aggiunto:

“Gli uomini si spaventano un po’”.

A pesare, secondo Elisabetta, è il suo essere così tanto indipendente, tosta e ben organizzata. Si definisce “una trottola”, una donna che viaggia sempre ma che ama questa vita frenetica e che non potrebbe mai stare a casa seduta sul divano. C’è da dire, inoltre, che la Gregoraci ha un figlio adolescente e un ex marito famoso.

“Alcuni si lasciano intimorire. Eppure mi piacerebbe tanto far conoscere la mia anima, al di là del mio aspetto”

ammette Elisabetta.

Il grande sogno di Elisabetta Gregoraci: c’entra il cinema

Il ritorno alla conduzione di Battiti Live per la showgirl è una gioia immensa. Da tempo, infatti, Elisabetta era assente dalle scene televisive e dal pubblico. Ma nel suo cuore non c’è solo la televisione. Anche il cinema infatti è qualcosa che l’attrae. E la Gregoraci svela di avere un grande sogno: le piacerebbe lavorare con il regista Pedro Almodovar o avere una parte come quella di Tokyo ne La casa di carta.