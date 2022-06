Chiara Ferragni e Fedez, periodo d’oro: il nipotino, X Factor e Sanremo 2023

Fedez e Chiara Ferragni sono diventati zii: la sorella ha partorito un maschietto

Fiocco azzurro in casa Ferragni dove la sorella dell’imprenditrice ha dato alla luce Edoardo. Il piccolo, frutto dell’amore tra Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, ha riempito di gioia tutti i parenti. Nella foto d’apertura, condivisa sui social proprio dai diretti interessati, ci sono la sorella di Chiara Ferragni e il cognato di quest’ultima insieme al nuovo arrivato. “21/06/2022 Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi” hanno scritto i genitori sui loro social. Anche Chiara, intanto, ha dato il benvenuto al nipotino su Instagram scrivendo: “Benvenuto in famiglia Edo”. Parole brevi che però sono riuscite ad ottenere più di 500 mila like in poche ore, numeri da capogiro. Ed anche Fedez si è unito al coro di commenti e congratulazioni. Sotto alla frase della moglie infatti ha scritto: “Auguri patatoni, sono ufficialmente zio”.

Chiara Ferragni co-conduttrice dell’evento musicale più importante dell’anno

Per l’influencer più famosa di tutte è un periodo speciale sotto tutti i punti di vista. Non solo infatti la nascita del nipotino, e l’amore a gonfie vele con il marito Fedez, ma anche nuovi progetti lavorativi molto grandi. Il primo e più importante è la conduzione di Sanremo 2023 annunciata dallo stesso Amadeus al TG1. Chiara aprirà e chiuderà il Festival nelle due serate chiave della manifestazione canora più importante d’Italia. Non capita spesso che una conduttrice di Sanremo venga comunicata con così grande anticipo, segno che sulla sua partecipazione si punta molto.

Fedez immerso nei progetti: da X Factor 2023 ai concerti evento

Non solo Chiara Ferragni sta vivendo un periodo d’oro sul lavoro, ma anche il marito. Dopo il brutto momento della malattia, e tutta la paura provata, Fedez si sta riprendendo la vita alla grande. Per lui, inaspettatamente, si è aperto il ritorno in televisione con un programma delle sue origini: X Factor. Le prime puntate si stanno già registrando e spesso il cantante mette nelle stories alcuni momenti del backstage. E la musica continuerà ad essere la protagonista della sua vita anche nel corso di quest’estate. Tra gli eventi più importanti il concerto con J-Ax e Battiti Live.