Chiara Ferragni zia: nuove foto del nipote appena nato, figlio della sorella

Francesca Ferragni e le commoventi foto del piccolo Edoardo: grande regalo per i fan

L’apripista social di Chiara Ferragni ha permesso, col tempo, di far conoscere al grande pubblico del web anche le sue due amatissime sorelle. Le due ragazze col tempo si sono poi costruite uno spazio tutto loro, dimostrando talento e personalità. E così, alla fine, il pubblico ha iniziato a seguirle non perché ‘sorelle di’ ma perché interessato ai loro contenuti. E la coppia formata da Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti è così seguita che da quando i due sono diventati genitori il pubblico è letteralmente impazzito. E loro, nonostante la tanta stanchezza e il momento magico che stanno vivendo, tengono aggiornati i fan il più possibile. E così ecco arrivare nuovi scatti del piccolo Edoardo, com’è possibile vedere nella foto d’apertura dove Francesca si mostra con il figlio.

La famiglia di Chiara Ferragni si allarga: la zia al settimo cielo

L’arrivo del piccolo Edoardo non ha reso super felici soltanto i due genitori ma tutta la famiglia. Tra loro spicca Chiara Ferragni che sta vivendo un periodo d’oro sotto tutti i punti di vista: da quello privato, con la storia d’amore con Fedez, a quello lavorativo, impegnata in giro per il mondo e prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. L’arrivo del nipotino non ha fatto altro che aggiungere una gioia in più nella vita di Chiara che adesso è diventata zia! Grande gioia anche per i piccoli Leone e Vittoria che finalmente avranno un nuovo cuginetto con cui giocare.

Matrimonio in vista per Francesca Ferragni e il compagno?

Oltre al fiocco azzurro in casa Ferragni potrebbe arrivare presto anche un altro attesissimo lieto evento. Ovvero le nozze tra Francesca e Riccardo Nicoletti, il suo attuale compagno con cui ha avuto il piccolo Edoardo. I due stanno insieme dal 2009 e la loro è un’unione solida e stabile. Come si apprende da diverse fonti web Riccardo ha 40 anni ed è il chitarrista di ben due band, ma è anche responsabile organizzativo di una società. Attualmente la coppia convive a Milano insieme al loro cane Gabri e i due presto dovrebbero convolare a nozze. Infatti Riccardo le avrebbe fatto la proposta proprio il giorno del suo compleanno, per i 33 anni di Francesca.