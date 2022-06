Dalla strada al palco, Nek racconta un aneddoto doloroso: “È stata dura…”

Scritto da Giulia Tolace , il Giugno 26, 2022 , in Musica

Nek e quell’esperienza che l’ha segnato: “Sono stato fischiato tante volte”

Tutto è pronto per il nuovo programma di Rai2 che debutterà martedì alle 21:30. Il nome è Dalla strada al palco e darà risalto ai talenti di tutta Italia appartenenti alle varie forme d’arte. Dal canto al ballo alla giocoleria, il nuovo programma darà spazio proprio a tutti. Al timone ci sarà Nek alla sua prima vera e propria prova da conduttore. Prima del debutto il cantante si è raccontato sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui ha spiegato l’importanza per un artista di iniziare dalle piazza dove la gente se non gli piaci te lo fa capire fischiandoti. Anche a lui agli inizi è capitato? Questa la sua risposta:

“Tante volte ed è la scuola più importante. […] E’ stata dura da mandare giù ma in genere sei anche giovane e hai la forza d’animo di riprovarci”.

Il conduttore spiega il meccanismo di Dalla strada al palco: “È giusto dare un po’ di pepe allo show”

Ci tiene subito a chiarire, Nek, che non si tratta di un talent ma di una vetrina. Infatti nel talent l’artista viene accompagnato e anche in qualche modo creato. Invece i partecipanti del nuovo programma di Rai2 sono artisti di strada “già fatti e finiti” e felici di essere già sul palco di Rai2. Tuttavia ci sarà un pubblico votante e un ospite a giudicarli. L’ospite sarà diverso per ogni puntata e avrà un potere speciale.

“Avremo anche un vincitore, perché è giusto dare un po’ di pepe allo show”

conclude il cantante.

Nek e l’attrazione per la televisione: “Ecco chi è il mio esempio”

Ha già partecipato ad Amici come coach del Serale e ha condotto due puntate di Da noi a ruota libera per sostituire Francesca Fialdini. Nek, inoltre, ha condotto anche due speciali dei Music Awards e probabilmente lo rifarà anche quest’anno. Adesso c’è questa nuova esperienza con Dalla strada al palco, che gli mette ansia ma anche tanta adrenalina. D’altronde il cantante non ha mai nascosto la sua voglia di fare Tv. E a sorpresa svela: