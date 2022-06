Dritto e Rovescio: assente Paolo Del Debbio, perchè? Chi è il nuovo conduttore?

Paolo Del Debbio non condurrà stasera il talk show politico di Rete 4: ecco perchè

Stasera andrà in onda una nuova puntata di Dritto e Rovescio su Rete 4. E ovviamente in puntata verranno trattati gli argomenti più caldi legati alla politica italiana ed estera. Ma non è finita qua perchè il portale televisivo DavideMaggio.it ha rivelato che stasera non ci sarà il solito conduttore a portare avanti il dibattito nel programma. Il motivo? A quanto pare il giornalista è stato costretto stasera a dare forfait per motivi legati alla salute. Si ricorda che non è la prima volta che il giornalista si è assentato.

Marcello Vinonuovo prenderà stasera il posto del popolare giornalista a Dritto e Rovescio: le anticipazioni

Ovviamente saranno in tanti a chiedersi chi sostituirà Paolo Del Debbio alla conduzione del popolare talk show di approfondimento politico in onda tutti i giovedì sera su Rete 4. In base alle anticipazioni riportate dal portale DavideMaggio.it il programma verrà condotto da Marcello Vinonuovo. Sarà infatti quest’ultimo a dover gestire i vari ospiti che si succederanno nella puntata di stasera per parlare degli argomenti più importanti di questi ultimi giorni. Il pubblico rimarrà incollato comunque a vedere il programma nonostante l’improvviso forfait di Del Debbio, il quale poco tempo ha mandato a quel paese in diretta Tv una giornalista russa? Per scoprirlo non resta che attendere l’uscita dei dati auditel domani mattina alle 10 in punto.

Anticipazioni Dritto e Rovescio, puntata di stasera: chi sono gli ospiti e quali argomenti verranno affrontati

In base alle anticipazioni riportate dal portale televisivo DavideMaggio.it nella puntata di stasera verranno toccati diversi argomenti, che hanno creato grande dibattito in questi ultimi giorni: ampio spazio verrà dedicato alla guerra in Ucraina, e poi ci sarà un talk dedicato al lavoro, al reddito di cittadinanza ed al salario minimo. Si parlerà anche di immigrazione e di diritti LGBTQ+. Si segnala inoltre che ad inizio puntata il giornalista Marcello Vinonuovo intervisterà il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, il quale parlerà probabilmente delle ultime amministrative e delle nuove mosse del Governo, di cui fa parte. Appuntamento stasera alle 21.20 circa subito dopo la puntata di Stasera Italia condotta da Barbara Palombelli.