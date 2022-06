Nicolas Vaporidis crede a Mercedesz Henger: “Hai avuto troppe aspettative”

Isola dei Famosi, Mercedesz Henger si sfoga con il naufrago: “Mi hanno voltato le spalle”

E’ terminata anche questa prima puntata settimanale del daytime del reality show adventure. Ed in questa circostanza i telespettatori hanno avuto modo di vedere il ritorno della figlia di Eva Henger a Playa Ultimo Sfuerzo dopo essersi infortunata. Ed una volta messo piede sulla Playa ha colto la palla al balzo per sfogarsi con Nicolas Vaporidis, che a sua volta è stato in infermeria diversi giorni e non ha potuto assistere al litigio di lei con Edoardo Tavassi. La ragazza non ha fatto mistero di essere rimasta delusa soprattutto dal comportamento di alcuni naufraghi, i quali pare abbiano fatto il doppio gioco per metterla in cattiva luce nel momento in cui ha discusso con Edoardo:

“Quello che mi ha fatto rimanere più male è che le persone che mi hanno dato dei suggerimenti, nella discussione sono stati zitti…Tutti mi hanno dato contro…”

Nicolas Vaporidis dà un consiglio alla naufraga: “Hai avuto troppe aspettative su Edoardo”

Il popolare attore romano ha ascoltato in religioso silenzio lo sfogo della naufraga de L’Isola dei Famosi. E una volta che quest’ultima ha spiegato cos’è successo con il fratello di Guendalina Tavassi, il quale stasera saprà il suo destino, Nicolas ha espresso la sua opinione in confessionale:

“Le intenzioni di Edoardo sono sempre state chiare…Lui voleva giocare, ma mantenere un’amicizia nel programma…Lei si è presa e non si è resa conto di alcuni messaggi chiari di Edoardo…”

Successivamente il naufrago ha voluto dare un consiglio chiaro e netto a Mercedesz Henger, la quale è stata criticata da Maria Laura De Vitis ed Estefania Bernal: “Hai avuto troppe aspettative su Edoardo…Ed è normale poi rimanerci male…Salvaguarda la tua bellezza…”

Mercedesz Henger ha deluso Maria Laura De Vitis: “Si è comportata male negli ultimi giorni”

Nella puntata di oggi del daytime dell’Isola anche gli altri naufraghi hanno espresso una propria opinione sulla compagna d’avventura, che nei giorni scorsi ha litigato furiosamente con Edoardo Tavassi. Tra loro chi ha espresso maggiori perplessità è stata senza ombra di dubbio Maria Laura, che a Nicolas Vaporidis non ha nascosto di non aver affatto gradito alcuni atteggiamenti tenuti dalla sua compagna d’avventura: “Si è comportata male negli ultimi giorni…Gliel’ho detto anche in faccia…” Quest’ultima in confessionale ha poi rivelato di credere che sia Mercedesz che Edoardo abbiano assolutamente sbagliato.