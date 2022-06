Edoardo Tavassi lascia a un passo dalla finale: L’Isola dei Famosi perde pezzi

Isola dei Famosi: il naufrago lascia il reality dopo un infortunio al ginocchio

In questi ultimi giorni non si è fatto altro che parlare dell’incidente di Edoardo Tavassi e del suo presunto ritiro. E dopo tante chiacchiere su tutta questa faccenda finalmente è stata fatta chiarezza. Difatti poco fa il portale televisivo DavideMaggio.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che il fratello di Guendalina Tavassi è stato costretto a lasciare definitivamente il gioco. Ovviamente i fan del reality show di Ilary Blasi non hanno nascosto tutto il loro dispiacere sui social, visto che è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti assoluti di quest’ultima edizione.

Edoardo Tavassi costretto al ritiro ad un passo dalla finale: stasera l’annuncio in diretta

Sempre il portale televisivo DavideMaggio.it, dopo aver rivelato in anteprima il ritiro del naufrago da L’Isola dei Famosi dopo essersi infortunato al ginocchio, ha anche dato un’altra anticipazione sulla puntata di stasera. Il sito web ha fatto sapere che l’annuncio ufficiale verrà dato stasera in puntata, come anticipato già nelle scorse ore. Sarà infatti Ilary Blasi a rivelare al pubblico a casa e ai naufraghi ancora in gioco che il fratello di Guendalina Tavassi, il quale ha fatto perdere la testa a Mercedesz Henger, è stato costretto a dare forfait all’ultimo. E chissà come reagiranno gli altri concorrenti nel momento in cui scopriranno la verità. Intanto in queste ore Carmen Di Pietro non ha fatto mistero di sentirsi addirittura in colpa per l’infortunio del concorrente.

Isola dei Famosi, la mamma del naufrago svela: “Oggi sapremo i risultati della risonanza”

Si segnala inoltre che in queste ultime ore anche la mamma di Edoardo Tavassi è intervenuta su instagram per parlare dello stato di salute di suo figlio. In questa circostanza la donna si è però limitata ad informare i follower che oggi avrebbero saputo i risultati della risonanza: “Forza Edo! Oggi sapremo il risultato della risonanza…” Sicuramente stasera in puntata Ilary Blasi parlerà a fondo di tutta questa faccenda con il referto medico in mano. Davide Maggio ha però già annunciato che il naufrago è stato costretto a lasciare il programma proprio per questi problemi al ginocchio. Tornerà in Italia per curarsi al meglio. Adesso che lui è uscito di scena Nicolas Vaporidis avrà la strada spianata per la vittoria?