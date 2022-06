Anticipazioni Isola dei Famosi stasera: Edoardo Tavassi scoprirà il suo destino

Edoardo Tavassi vicino al ritiro? Stasera in puntata scoprirà se dovrà ritirarsi

Stasera andrà in onda la tanto attesa semifinale de L’Isola dei Famosi. Cosa succederà? In base alle anticipazioni uscite online giusto poco fa il naufrago, che giorni fa si è fatto molto male al ginocchio, scoprirà in puntata quale sarà il suo destino: dovrà ritirarsi per sempre ad un passo dalla finale oppure potrà continuare la sua avventura? In base a diversi rumor circolati in queste ultime ore pare che l’infortunio sia molto serio, tanto che gli stessi dottori avrebbero deciso che per lui sarebbe forse meglio che tornasse in Italia per curarsi. Andrà davvero così?

L’Isola dei Famosi anticipazioni puntata di stasera: in studio un acceso confronto

Sempre in base alle anticipazioni sulla puntata di stasera in studio ci saranno anche Lory Del Santo e Marco Cucolo. Difatti i due avranno il primo faccia a faccia dopo che lei ha deciso di cacciarlo di casa perchè nel periodo passato a Cayo Cochinos non avrebbe mai mosso un dito per difenderla dagli attacchi del altri naufraghi. Stasera ci sarà quindi la resa dei conti tra i due. Cosa deciderà di fare Lory? Chissà, intanto lei stessa in più interviste ha già fatto sapere che la sua intenzione è quella di perdonarlo, nonostante tutto.

Mercedesz Henger e Nick Luciani: chi dovrà lasciare stasera Playa Palapa? I sondaggi

La scorsa settimana sono finiti in nomination i due naufraghi. Chi dei due perderà il televoto e dovrà quindi lasciare Playa Plalapa? In base ai sondaggi circolati online in questi giorni chi rischia maggiormente di abbandonare la Playa Palapa pare essere la figlia di Eva Henger, che è stata presa di mira anche da Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis dopo il recente scontro che ha avuto con Edoardo Tavassi. Si ricorda che chi tra i due perderà il televoto farà il suo approdo a Playa Sgamadissima, dove dovrà affrontare un nuovo televoto contro Pamela Petrarolo per cercare di arrivare alla finalissima dell’Isola dei Famosi prevista lunedì 27 giugno. Ovviamente stasera non mancheranno anche le prove ricompensa e la prova che decreterà l’ultimo leader di questa edizione del reality show adventure condotto da Ilary Blasi