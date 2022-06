Federica Panicucci, incidente in macchina con la famiglia: come sta adesso

Incidente per Federica Panicucci: “La macchina sbandava di qua e di là”, come stanno lei e la famiglia

Brutta disavventura e tanta paura per la conduttrice di Mattino5 che in queste ore con tutta la sua famiglia si stava recando ad un matrimonio. Infatti durante il tragitto è scoppiata una ruota scatenando paura e apprensione. Fortunatamente, però, la conduttrice, il compagno Marco Bacini ed i figli Sofia e Mattia stanno bene e sono usciti illesi dell’abitacolo. A raccontare la tragedia sfiorata è stata la stessa Panicucci sui suoi profili social che ha spiegato ancora scossa ma sollevata per lo scampato pericolo cos’è successo:

“Stiamo bene fortunatamente, Marco guidava piano, quando è successo abbiamo sentito la macchina che andava di qua e di la. Eravamo vicino ad un’ area di servizio, stiamo tutti bene a parte questo piccolo inconveniente.”

La conduttrice di Mattino5 vittima di una brutta disavventura: “La ruota è scoppiata”

Federica Panicucci e tutta la sua famiglia fortunatamente sono usciti illesi dell’incidente. Lo squarcio nella ruota è stato molto esteso, com’è visibile nella foto di apertura, ma grazie al sangue freddo dell’imprenditore, che è riuscito a non perdere il controllo dell’auto, non ci sono state gravi conseguenze a parte la paura e lo spavento. La conduttrice Mediaset ha mostrato la ruota:

“Questa è la condizione della ruota della macchina che praticamente è scoppiata.”

E poi nelle storie successive ha spiegato che grazie all’aiuto di un amico del cugino lei ed i due figli sono riusciti ad andare al matrimonio mentre il compagno è rimasto sul luogo per attendere il carroattrezzi. Insomma la brutta disavventura si è conclusa nel migliore dei modi possibile.

Federica Panicucci e Francesco Vecchi: quando si ferma il programma mattutino di Canale5

Al di là dell’inconveniente di oggi, per la conduttrice ed il suo collega si sta concludendo una stagione ricca di successi di Mattino5 che andrà in onda fino a fine giugno, per l’esattezza fino al 24. La trasmissione Mediaset spesso è riuscita a battere negli ascolti il diretto competitor UnoMattina e Storie Italiane. Ed in attesa della fine di questa stagione per poi dare l’appuntamento a settembre di recente c’è stato un drastico cambiamento in una puntata.