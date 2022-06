Fedez torna a parlare del suo tumore: “Avevo paura che i miei figli…”

Il cantante tira fuori la malattia e svela: “Temevo che i miei figli si dimenticassero di me”

Piano piano sta tornando a una vita normale, ma niente e nessuno potrà mai far dimenticare a Fedez quello che è accaduto. La malattia ha lasciato dei segni profondi non solo sulla pelle ma anche nell’anima del cantante, che non vuole per alcun motivo snobbare quanto accaduto. La paura è stata enorme, come giusto che sia in una situazione drammatica come il tumore che ha colpito Fedez. Il marito di Chiara Ferragni ha rivelato parlando al settimanale DipiùTV quale sia stata la sua più grande paura nei giorni complicati e surreali. Il pensiero principale e più profondo è andato ovviamente ai figli:

Temevo che i miei figli si dimenticassero di me. Come sto vivendo il post malattia? Non mi sono ancora ripreso completamente ma tutto sta procedendo bene

ha svelato l’artista pronto a tornare anche sul piccolo schermo.

Fedez torna a parlare della rottura con J-AX: “E’ stata una ferita grande”

Nelle ultime estati Fedez ha trovato dei nuovi compagni di viaggio con cui sfornare tormentoni. L’anno scorso insieme ad un trio pazzesco con Achille Lauro e Orietta Berti ha lanciato Mille, mentre nei giorni scorsi La dolce vita è piombata in radio con un tridente composto da Tananai e Mara Sattei. Anni fa però il marito di Chiara Ferragni conquistava le vette delle classifiche insieme al collega e grande amico J-AX, con il quale quattro anni fa c’è stata una sorprende rottura, prima del riavvicinamento di questa estate: “E’ stata una ferita grande” – ha spiegato a Dipiù TV – .

Il retroscena dell’artista: “Ecco cosa ho fatto pochi giorni prima dell’operazione”

Finalmente la luce per il cantante. L’artista ha lanciato in questi giorni il nuovo singolo estivo, che sta già volando in streaming grazie all’unione delle forze con due degli artisti del momento come Mara Sattei e Tananai. Proprio riguardo alla nascita de La dolce vita Fedez ha svelato un retroscena commovente, spiegando come abbia deciso di incidere il brano pochi giorni prima di dedicarsi alle cure in ospedale in seguito alla scoperta della malattia.