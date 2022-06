Gigi D’Alessio, retroscena dal passato: “Successe una cosa che mi colpì dopo…”

Il cantante napoletano ricorda i suoi esordi: “Ecco quando ho capito che stava succedendo qualcosa di grosso”

Domani, in prima serata su Rai1, andrà in onda il concerto evento che celebra i primi trent’anni di carriera di Gigi D’Alessio. Il cantautore, in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera alternando aneddoti e canzoni. Tanti gli ospiti che saliranno con lui sul palco: tra tutti il figlio Lda e Rosario Fiorello. Intervistato dal RadiocorriereTv, il cantante partenopeo ha raccontato un retroscena sui suoi esordi:

“Nel 1993, quando feci il mio primo concerto a Secondigliano dopo il primo disco, successe una cosa che mi colpì e mi emozionò tantissimo: c’erano i bagarini fuori dal teatro”.

Questo particolare gli fece capire che stava succedendo qualcosa di grosso. Aveva solo le 8 canzoni del suo disco ma fece un medley con tutti i brani che aveva già scritto per gli altri e fu un successo.

Uno come te-Trent’anni insieme, Gigi D’Alessio: “Non ho mai avuto il successo come obiettivo”

Il cantante di “Non dirgli mai” ne ha fatta di strada da quando cantava ai battesimi. Nel 1994 firmò il suo primo contratto con la Ricordi e nel 1998 il primo con la Sony. Nel 1997 cantò davanti a 20.000 persone allo stadio San Paolo e iniziò a fare concerti anche all’estero. Nonostante ciò confessa il cantautore:

“Non ho mai avuto il successo come obiettivo ma quello di affermare e far arrivare la mia musica. Non ho mai inseguito il successo e anche oggi non mi sento arrivato”.

Il cantante e il Festival di Sanremo: “E’ stata la chiave che ha aperto tutte le porte”

Gigi D’Alessio ha partecipato per ben 5 volte al Festival di Sanremo: “E’ sempre un’esperienza unica. Naturalmente il mio primo Sanremo ha un posto speciale nel mio cuore, è stata la chiave che ha aperto tutte le porte”. Non solo per i diretti interessati ma anche per il pubblico sarà emozionante vedere esibirsi insieme sullo stesso palco Gigi D’Alessio e il figlio Lda che si è fatto apprezzare quest’anno ad Amici. Tutto è pronto quindi per Uno come te-Trent’anni insieme domani, in prima serata, su Rai1.