Grande Fratello Vip 7, Giacomo Urtis anticipa: “Vedremo gente nuova e fresca”

Anticipazioni GF Vip 7, l’ex gieffino svela: “Non ci saranno i soliti che vanno in tv”

Giacomo Urtis noto al pubblico per essere un chirurgo dei vip, è stato ospite di una nuova puntata del format Isola Party condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri sulla piattaforma Mediaset Infinity. L’ex gieffino che spesso lancia gossip, quando gli hanno chiesto se Alfonso Signorini gli ha anticipato qualche cosa sulla nuova edizione del seguitissimo reality show che ritornerà su Canale 5 a settembre 2022, ha svelato: “Mi chiamano la tomba e non posso parlare, poi mi dicono la tomba scoperchiata, vi anticipo solo che sarà pazzesco, nuovo, vedremo tutte facce nuove, quindi sarà figo, roba nuova che non siamo abituati a vedere, non i soliti che vanno in tv“.



Il noto chirurgo dei vip sulle delusioni amorose di Lulù e Jessica Selassié: “Stanno ancora un po’ sotto”

Mentre su Canale 5 andava in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi, Giacomo Urtis ha preso parte al programma dedicato al reality. L’ex gieffino per iniziare ha rotto il silenzio sulla nuova edizione del GF Vip, e riguardo al cast ha anticipato: “Un po’ di gente nuova, fresca. Ho percepito nell’aria questa cosa, poi non lo so, mi faccio gli affari miei”. Sulle delusioni amorose di Lulù e Jessica Selassié ha confessato: “Secondo me stanno superando, stanno ancora un po’ sotto a queste situazioni che hanno avuto, cioè se potessero tornare indietro secondo me magari lo farebbero può essere, l’estate, un po’ di vacanze, magari gli porta un po’ di conoscenza nuova”.

Frecciata di Giacomo Urtis a due concorrenti de L’Isola: “Stai facendo il tuo gioco e basta”

Sempre durante la chiacchierata, l’ex gieffino che nelle scorse settimane ha sparato a zero su Laura Maddaloni si è espresso sul recente litigio tra Lory Del Santo e Marco Cucolo: “Lei la conosco da anni e ho conosciuto i suoi fidanzati con il passare del tempo, in realtà siamo grandi tutti e due, lei è buona e cara però quando mette un punto e dice basta è finita. Ormai stanno insieme da tanto tempo”. Il chirurgo dei vip ha detto la sua anche sul rapporto tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi, lanciando una frecciatina a entrambi: “Non è la prima volta che sento no perchè noi ci dobbiamo frequentare fuori, va bene, ma la non c’è niente da fare, le persone che dicono così è perchè sei la che stai giocando e magari non vuoi creare delle dinamiche, non vuoi esporti, allora stai veramente giocando, stai facendo il tuo gioco e basta“.