Grande Fratello Vip anticipazioni, cambia tutto: arrivano i concorrenti nip

Alfonso Signorini prende una decisione importante: arrivano i concorrenti nip nella prossima edizione del reality

Il ritorno del GF Vip è fissato per lunedì 19 settembre. Nonostante manchino ancora tanti mesi all’inizio i rumor sulla prossima edizione si sprecano sui social e sulla carta stampata. E proprio in queste ultime ore l’influencer Amedeo Venza, come riportato dal portale BlogTivvu.com, ha rivelato su instagram di essere venuto a conoscenza che nel cast della prossima edizione del reality show condotto dal direttore del magazine Chi ci dovrebbero essere anche persone del tutto comuni, che vivranno nella casa più spiata dagli italiani al fianco dei vip. Una notizia che farà felici tanti telespettatori, che da tempo avrebbero voluto vedere insieme vip e nip nella Casa di Cinecittà.

Anticipazioni GF Vip: nip e vip verranno divisi tra tugurio e suite

Sempre Amedeo Venza, come riportato dal portale BlogTivvu.com, ha rivelato che i concorrenti vip e nip della prossima edizione della versione vip del padre di tutti i reality show condotta da Alfonso Signorini pare vivranno divisi, almeno all’inizio: chi vivrà nel tugurio e chi invece nella suite e chi nella casa. Ovviamente non mancheranno sorprese e situazioni in cui verranno coinvolti i nuovi concorrenti del reality, nel cui cast pare non ci sarà la mamma di Sophie Codegoni, anche se avrebbe voluto tanto sostenere il provino. L’influencer ha poi tenuto a precisare che comunque il cast sarà assolutamente variegato.

Grande Fratello Vip, cast prossima edizione: tutti gli ultimissimi rumor

Ovviamente anche i rumor sul cast della prossima edizione del reality show vip di Alfonso Signorini si sprecano. A tal proposito pare che in lizza per varcare la famosa porta rossa ci siano Antonino Spinalbese, che ha confermato la trattativa ai microfoni di Francesco Fredella su RTL 102.5, Antonella Fiordelisi, Jeda, Max Felicitas, Asia Gianese e Patrizia Groppelli. Pare invece che ci siano davvero poche possibilità (quasi nulle) di vedere nella Casa di Cinecittà Gigliola Cinquetti ed Evelina Sgarbi, la quale non avrebbe alcuna intenzione di fare questa esperienza, nonostante suo padre Vittorio non si sia mai opposto. Tutti questi rumor verranno presto confermati? Chissà, intanto non c’è ormai un solo giorno in cui non spunti qualche voce di corridoio sulla prossima edizione del reality.