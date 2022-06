Guendalina Tavassi si fa aiutare da una fan: Alessandro Iannoni sconvolto

Isola dei Famosi, l’ex naufraga chiede un passaggio ad una fan: post puntata anomalo

Nella puntata di ieri sera del reality show adventure di Ilary Blasi erano in studio anche i naufraghi che hanno deciso di abbandonare, tra i quali Guendalina Tavassi. In questa circostanza ha fatto uno scherzo a suo fratello Edoardo e ha detto la sua su Mercedesz Henger, non nascondendo il fatto di nutrire perplessità nei suoi confronti. Ma non è finita qua perché il post puntata della naufraga è stato senza ombra di dubbio del tutto anomalo. Cos’è successo? In pratica quest’ultima ha chiesto un passaggio ad una sua fan per fare ritorno all’hotel. Ovviamente il tutto è stato documentato bene su instagram, dove l’ex concorrente ci ha scherzato su:

“Io che scrocco passaggi alle fan…Abbiamo scroccato il passaggio dalla fan numero uno…”

E ad unirsi a lei, al manager e al famoso ‘cuore’ anche Alessandro Iannoni.

Guendalina Tavassi in auto con la fan: il figlio di Carmen Di Pietro senza parole

La popolare ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha poi pubblicato un altro video nelle sue storie su instagram in cui ha mostrato ai suoi fan di essere in auto con la suddetta fan insieme ad Alessandro Iannoni, il quale è sembrato essere decisamente sconvolto. E a farlo notare chiaramente è stata proprio la stessa sorella di Edoardo Tavassi, che si è ricreduto su Mercedesz Henger:

“Cosa ti diceva mamma Carmen? Di non accettare passaggi da sconosciuti…Ecco…Lui è sconvolto…”

E ovviamente tutti in auto sono scoppiati a ridere sonoramente.

Vladimir Luxuria conquista l’ex naufraga: “E’ sempre stata la mia preferita”

Guendalina Tavassi ha poi pubblicato altri video e tantissimi selfie su instagram. E uno di questi selfie l’ha fatto con la popolare opinionista dell’Isola dei Famosi non nascondendo di essere sempre stata d’accordo con lei e aggiungendo inoltre di provare una profonda stima nei suoi confronti: “Lei è sempre stata la mia preferita in assoluto…” La showgirl ha poi espresso la sua opinione anche su Alessandro Iannoni e Blind, asserendo che sono stati senza ombra di dubbio tra i migliori naufraghi di quest’ultima edizione del reality show adventure, la cui finale è fissata per lunedì 27 giugno (mancano ancora 3 puntate alla finalissima).