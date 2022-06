L’Isola dei Famosi puntata stasera: Guendalina e Alessandro in studio

Anticipazioni Isola dei Famosi puntata di stasera: in studio ci saranno i naufraghi ritirati

Stasera andrà ion onda una nuovissima puntata del reality show adventure condotto da Ilary Blasi. Ed in base alle anticipazioni non mancheranno i colpi di scena, le discussioni tra i naufraghi e le immancabili sfide. In studio ci saranno anche tutti e quattro i concorrenti che due settimane fa hanno deciso di non continuare la loro avventura a Cayo Cochinos: Licia Nunez, Blind, Alessandro Iannoni e Guendalina Tavassi. Proprio questi ultimi due faranno anche uno scherzo a Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi. Non è dato sapere se verranno intervistati dalla conduttrice o meno.

Vera Gemma e Soleil Sorge pronte al loro approdo a Cayo Cochinos: le anticipazioni

Nella puntata di stasera de L’Isola dei Famosi ci sarà finalmente il tanto atteso approdo delle due piratesse a Cayo Cochinos, le quali hanno già criticato Edoardo Tavassi. In base sempre alle anticipazioni alle due verrà affidato subito un compito: formare due team. Entrambe sceglieranno nelle loro squadre i naufraghi che apprezzano di più cercando di mettere in estrema difficoltà tutti gli altri. Ovviamente non mancheranno anche le classifiche sfide per la ricompensa e per decretare il leader della settimana, che avrà l’immunità dalle nomination di stasera.

Lory Del Santo in nomination con Estefania Bernal: chi lascerà la Palapa?

Ovviamente stasera Ilary Blasi annuncerà al pubblico a casa chi tra le due naufraghe in nomination ha perso il televoto e dovrà quindi abbandonare la Palapa e approdare a Playa Sgamadissima e riabbracciare momentaneamente Pamela Petrarolo. A quel punto la conduttrice lancerà un televoto flash perchè solo una concorrente potrà soggiornare sull’isolotto in completa solitudine. In base ai sondaggi circolati online pare che a rischiare maggiormente l’eliminazione dalla Palapa sia la modella argentina. Andrà davvero così? Si segnala inoltre che stasera tutti i naufraghi dovranno abbandonare la Playa Rinovava per approdare su un altro isolotto. E proprio lì dovranno cominciare da zero la loro vita a L’Isola dei Famosi. Insomma anche la puntata di stasera pare abbia tutti gli elementi per tenere incollati i telespettatori alla Tv fino a tarda notte.