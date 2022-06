Isola, Mercedesz Henger non convince le naufraghe: “È stata imbarazzante”

Mercedesz Henger affondata dalla naufraga: “Mi sento presa in giro”

In questi ultimi giorni la figlia di Eva Henger è finita al centro delle polemiche dopo aver avuto un’accesa lite con Edoardo Tavassi. E ovviamente anche gli altri naufraghi hanno espresso la loro opinione, schierandosi con l’uno o con l’altra. Contro la ragazza si sono schierate invece Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis, le quali non hanno fatto mistero di essere rimaste davvero a bocca aperta che la ragazza abbia lasciato la Palapa abbracciata al naufrago (entrambi sono andati in infermeria dopo essersi infortunati), nonostante tutto ciò che è successo tra loro ore prima. La più delusa è stata senza ombra di dubbio Maria Laura, che si è sfogata amaramente con la concorrente argentina de L’Isola dei Famosi: “Va bene la salute, però un conto è accertarsi che stia bene, un conto è avvinghiarsi…” Quest’ultima ha poi confessato di essersi sentita presa in giro: “A questo punto mi sento presa in giro…”

Estefania Bernal attacca duramente la naufraga: “Tutto molto imbarazzate”

La modella di origini argentine, dopo aver ascoltato attentamente le perplessità espresse dall’altra naufraga nei confronti di Mercedesz Henger, che ha pianto dopo aver litigato con Edoardo, ha detto la sua, non andandoci affatto giù leggera. Difatti anche Estefania non ha nascosto di aver assistito a tutta la scena, asserendo di credere sia stato tutto davvero imbarazzante: “Io ho visto le immagini ed erano un po’ imbarazzanti…” Secondo la naufraga argentina dell’Isola dei Famosi la sua compagna d’avventura in questa occasione non sarebbe stata per nulla coerente, anzi: “Non è stata coerente…” E a pensarla come le due ragazze anche molti spettatori a casa.

Anticipazioni Isola dei Famosi, tutti contro Mercedesz: oggi l’acceso confronto

Oggi andrà in onda una nuova puntata del daytime del reality show adventure. E in base alle anticipazioni la ragazza farà il suo ritorno alla Playa Ultimo Sfuerzo. Poco dopo il suo rientro la naufraga verrà messa spalle al muro dal resto del gruppo, che ha espresso perplessità nei suoi confronti dopo la lite con Edoardo Tavassi, il quale pare sia a rischio ritiro:

“Per lei è tempo di un confronto decisivo con tutti coloro che l’hanno criticata: come sarà andata a finire?”

Per capire com’è andato questo confronto non resta che seguire la puntata di oggi alle 15.50 circa su Canale 5.