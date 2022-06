Isola dei Famosi anticipazioni puntata stasera: verrà eletto il primo finalista

L’Isola dei Famosi puntata di stasera 13 giugno: chi sarà il primo finalista?

Stasera andrà in onda una nuova puntata del reality show adventure condotto da Ilary Blasi. In base alle anticipazioni non mancheranno le sorprese sia per i telespettatori che per i naufraghi. Cosa succederà? Verrà eletto il primo finalista del reality. L’eletto verrà deciso direttamente dagli spettatori a casa tramite un televoto flash, che vedrà coinvolti coloro che hanno vinto determinate prove durante la puntata di stasera. Ovviamente per i naufraghi non sarà affatto facile, ma sicuramente daranno l’anima pur di cercare di arrivare all’obiettivo: la finale prevista lunedì 27 giugno.

Lory Del Santo in studio: amore al capolinea con Marco Cucolo? Le ultime anticipazioni

Stasera in studio ci sarà anche la tanto chiacchierata naufraga, che lunedì scorso è stata eliminata dal pubblico a casa ed è stata costretta a tornare in Italia. La popolare showgirl, che giorni fa ha attaccato Nicolas Vaporidis, si confronterà non solo con i naufraghi dell’Isola dei Famosi, ma parlerà anche della sua storia in crisi con Marco Cucolo. Pare che qualcosa che è successo a Cayo Cochinos abbia messo in crisi il loro rapporto:

“Lory Del Santo sarà ospite in studio per parlare della sua relazione in crisi con Marco Cucolo proprio a causa di ciò che è successo sull’Isola: la loro storia è davvero al capolinea?”

Potrebbero lasciarsi in diretta? Chissà, intanto protagonista della puntata di stasera sarà anche Carmen Di Pietro, che dovrà affrontare una nuova prova decisamente divertente.

Chi tra I naufraghi in nomination dovrà abbandonare Playa Palapa?

Nella puntata di stasera ovviamente Ilary Blasi rivelerà al pubblico a casa chi invece dovrà abbandonare Playa Palapa tra i nuraghi in nomination: Estefania Bernal, Nick Luciani, Gennaro Auletto e Maria Laura De Vitis. Chi perderà tra loro dovrà approdare a Playa Sgamadissima ed affrontare un nuovo televoto contro Pamela Petrarolo. Se riuscirà a vincere il ballottaggio continuerà la sua avventura a L’Isola se no dovrà prendere il suo sacco e tornarsene definitivamente in Italia. Insomma pare ci siano davvero tutte le premesse per tenere i telespettatori incollati alla Tv fino alla fine. Si ricorda inoltre che settimana prossima andrà in onda la semifinale.