Isola, Guendalina Tavassi chiarisce: “Nessun attacco nei confronti degli autori”

L’ex naufraga dopo aver rifiutato il collegamento con il reality: “Ecco perchè ero molto delusa”

Di recente è stato un duro colpo vedere Edoardo Tavassi concludere la sua esperienza nel noto reality show basato sulla sopravvivenza che vede al timone Ilary Blasi, a causa di un infortunio. La sorella del naufrago continua a non darsi pace, per il fatto che l’amato 37enne abbia lasciato il gioco a un passo dalla finale. L’influencer romana nelle scorse ore ci ha tenuto a fare un chiarimento tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram, spiegando nel dettaglio la ragione della sua amarezza: “Siccome stamattina mi sono svegliata leggendo ca**at* di gente che parla senza sapere e essere presente, ci tengo a precisare che io non mi sono collegata con l’isola perchè sono stata avvertita una mezz’ora prima della puntata che lui avrebbe dovuto abbandonare”. Guendalina Tavassi ha aggiunto: “Sinceramente ero molto delusa e amareggiata del fatto che dovesse abbandonare”.



Ennesimo sfogo della nota influencer che sottolinea: “Solo un grande dispiacere per mio fratello”

Nel corso della semifinale de L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga Guendalina Tavassi si sarebbe dovuta collegare con il fratello. L’influencer non ha per niente digerito il ritiro di Edoardo che intanto è venuto allo scoperto su Estefania Bernal, proprio adesso che manca pochissimo per la finalissima. Nella giornata di oggi sul suo mancato collegamento con l’Honduras ha affermato: “Non me la sono sentita perchè sono una persona emotiva, avrebbe vinto o no, saremmo stati felici se avesse vinto Carmen o Nicolas, certo se avesse vinto lui ancora di più”. Sempre in un suo filmato, inoltre l’ex naufraga ha inserito la testuale didascalia per fare un chiarimento a chi ha considerato i suoi sfoghi un accanimento contro il reality: “Nessun tipo di litigio, attacco o mancanza di rispetto nei confronti del programma ne degli autori! Ma solo un grande dispiacere per mio fratello!!”.

Guendalina Tavassi non ci sta: “Non la trovo giusta questa finale”

Intanto l’ex naufraga ha concesso un’intervista a Fanpage.it, e ha fatto sapere di aver avuto modo di parlare con suo fratello svelando il contenuto della loro conversazione: “Mi ha detto che sarebbe rimasto, che mancavano solo sei giorni e che aveva fatto questo percorso durato tre mesi non certo per andarsene via a un passo dalla fine”. La nota influencer ancora una volta non ha nascosto il suo dispiacere: “E’ stato bruttissimo vederlo andare via. Sognavamo un podio con lui, Nicolas e Carmen, non con persone che sono arrivate ieri, non la trovo giusta questa finale“.