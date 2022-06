Iva Zanicchi frena su Ballando con le stelle: “Non è ancora tutto definito”

Ballando con le stelle, la cantante fa un chiarimento: “La trattativa non è stata ancora chiusa”

In questi ultimi giorni Iva Zanicchi ha fatto molto discutere per via del fatto che ha annunciato a sorpresa che sarà una delle concorrenti della prossima edizione del talent show vip di Milly Carlucci. Per tale ragione oggi la giornalista di Diva e Donna ha colto la palla al balzo per sapere se con quell’annuncio ha voluto semplicemente fare una boutade o se ha davvero detto la verità. E quest’ultima ha tenuto a chiarire immediatamente che la trattativa non è stata ancora chiusa, anche se spera di poter firmare il contratto a breve: “Diciamo che ancora non è tutto definito, ma io spero che lo sia presto…”

Iva Zanicchi ammette di aver commesso un errore: “Non avrei dovuto parlare di questa trattativa”

Successivamente l’Aquila di Ligonchio, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Diva e Donna, non ha nascosto di aver comunque commesso un grande errore nel dire pubblicamente che al 99% parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le stelle, anche perchè ancora non c’è stata la classica ‘fumata bianca’: “Boccaccia mia…Mi è scappato di dirlo e non avrei proprio dovuto…” La cantante, la quale è tornata a parlare di suo fratello recentemente morto dopo aver preso il Covid, ha voluto esprimere la sua più totale stima nei confronti di Milly Carlucci, non facendo mistero di credere sia una vera e propria forza della natura: “E’ straordinaria sotto ogni punto di vista…”

Anticipazioni Ballando, l’artista ha le idee chiare: “Voglio vincere”

La giornalista di Diva e Donna ha poi chiesto a Iva Zanicchi se ha mai amato ballare. E quest’ultima ha rivelato che ha ha sempre ballato in vita sua, soprattutto nelle balere. L’artista non ha poi nascosto che se davvero parteciperà alla prossima edizione del talent show vip di Rai1 condotto dalla Carlucci ovviamente il suo obiettivo sarà uno ed uno soltanto: vincere. La giornalista l’ha quindi avvisata che queste sue dichiarazioni sarebbero finite sul giornale. E l’Aquila di Ligonchio ha subito risposto di non avere alcun problema, anzi: “Poi magari mi buttano fuori alla prima puntata, ma vado per vincere…”