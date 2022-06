Iva Zanicchi, grande dolore: “Vorrei chiedere perdono a mio fratello”

“Mentre moriva io non ero con lui”, il grande dispiacere della cantante

Si è raccontata con una lunga intervista rilasciata a Super Guida TV Iva Zanicchi, dalla quale abbiamo già tratto un articolo ieri. Oggi, dalla medesima intervista, riprendiamo altre dichiarazioni, partendo da ciò che ha detto in merito al fratello purtroppo scomparso a causa del Covid un paio d’anni fa.

Se potessi riportare in vita qualcuno, sceglierei lui: vorrei chiedergli perdono per non essergli stata accanto quando moriva

ha dichiarato, continuando: “Vorrei mi perdonasse per quei momenti di solitudine”.

Iva Zanicchi, il ricordo dei suoi familiari scomparsi: “Mia mamma è la persona che ho amato di più”

“Anche se la persona che ho amato di più è stata mia mamma, vorrei poter riportare in vita anche solo per un attimo mio fratello” ha dunque dichiarato la cantante nell’intervista, rivelando che il fratello le manca tantissimo, che era un uomo pieno di allegria e che metteva sempre pace tra tutti. “Lo rimpiangono in molti in paese. Tutti i giorni andava a trovare gli anziani in una casa di riposo e li faceva giocare a carte” ha raccontato, svelando anche che era un pittore bravissimo: “Suonava, cantava, era straordinario e molto disponibile con tutti” ha asserito, non nascondendo che la sua scomparsa è stata per lei un dolore atroce. Sulla madre ha detto invece: “Noi figli l’abbiamo adorata”.

“Mi piacerebbe fare un programma la domenica pomeriggio”, la rivelazione della cantante

Parlando, invece, del suo lavoro, dopo aver ammesso che non parteciperebbe mai al GF Vip, Iva Zanicchi non ha nascosto il suo desiderio, ossia: “Mi piacerebbe fare una trasmissione la domenica pomeriggio. Mara Venier la fa benissimo su Rai1, ma ci sono canali senza un programma domenicale pomeridiano. Proporrò l’idea a Pier Silvio!”. Cantante, conduttrice e anche scrittrice: ieri a Unomattina Estate ha infatti parlato, tra le altre cose, del suo romanzo ‘Un altro giorno verrà’, raccontando di aver pensato alla storia quando era ricoverata in ospedale per il Covid.