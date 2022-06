La pupa e il secchione show sospeso: tutto sul futuro di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso, è ufficiale: non ci sarà una nuova edizione del reality di Italia1

Oggi, giovedì 30 giugno, a mezzogiorno in punto sono stati resi noti i palinsesti Mediaset 2022/2023 e tra conferme e addii molta attesa ha riguardato il futuro della conduttrice partenopea. A dicembre il suo contratto è in scadenza e secondo alcuni autorevoli siti la sua riconferma non era certa. Invece adesso è ufficiale, Barbara D’Urso rimane a Mediaset ma con dei cambiamenti. Innanzitutto non si farà una nuova edizione de La pupa e il secchione show. Piersilvio Berlusconi ha infatti annunciato:

“L’unione tra gioco e reality è riuscito solo a metà. Lasciamo riposare per almeno una stagione”.

Ed in effetti il reality non è stato apprezzato non solo dagli ascolti, più bassi delle precedenti edizioni ma anche dalla critica dunque non tornerà in onda l’anno prossimo.

Pomeriggio5 2022/2023, la conduttrice confermata al timone anche per la prossima stagione

Barbara D’Urso, quindi, ha perso la prima serata ma allo stesso tempo potrà contare su uno dei suoi programmi di punta, infatti, a settembre tornerà in onda con una nuova edizione di Pomeriggio5. La conduttrice partenopea è al timone del talk pomeridiano di Canale5 dal 2009 quindi da più di 10 anni, tuttavia gli ascolti delle ultime edizioni non sono stati per nulla brillanti. Sistematicamente, infatti, viene battuta dal diretto concorrente Alberto Matano e la sua La vita in diretta. Mentre le ultime settimane che si sono scontrate con Estate in diretta, la versione appunto estiva condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno arrancato.

Barbara D’Urso resta a Canale5 per lei in arrivo un programma in prima serata

Insomma se è vero che la conduttrice napoletana, definita dal Moige trash, ha perso il suo programma in prima serata La pupa e il secchione show, cancellato e non riconfermato per la prossima stagione, è anche vero che a settembre sarà nuovamente al timone di Pomeriggio Cinque. Per lei ci saranno anche altri programmi? Per il momento non c’è nulla di ufficiale, si vocifera solo che potrebbe condurre un nuovo programma in prima serata. Nel frattempo, per allontanare le voci di dissidi tra la conduttrice e l’azienda su di lei Piersilvio Berlusconi ha ammesso: “È una signora professionista, troveremo il programma giusto.” Insomma la bufala della mancata riconferma è stata ulteriormente smentita.