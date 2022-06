L’Ora serie tv Canale 5: cast, quante puntate, dove è stata girata, storia vera

Chi sono gli attori della nuova fiction con Claudio Santamaria

Tutto è pronto per il debutto di una nuova serie tv su Canale5 in onda da stasera in prima serata alle 21:30 circa. Si tratta di L’Ora inchiostro contro piombo che vede un ricco cast guidato da Claudio Santamaria, uno degli attori più amati e affermati del panorama cinematografico italiano. L’attore interpreta Antonio Nicastro, direttore del giornale, figura ispirata a Vittorio Nisticò. Accanto a Santamaria ci sono anche Silvia D’Amico, che interpreta la moglie Anna Nicastro e Maurizio Lombardi nei panni di Marcello Grisanti, braccio destro di Nicastro. E ancora, Daniela Marra che interpreta l’unica donna della redazione, Francesco Colella nei panni del caporedattore e Bruno Di Chiara nei panni di un giornalista sciupafemmine. Completano il cast: Giovanni Alfieri, Giampiero De Concilio, Samuele Segreto, Tiziana Lodato, Marcello Mazzarella, Daniela Scattolin, Fabrizio Ferracane e Lino Musella.

Numero puntate e libro da cui è tratta la serie tv L’Ora

La nuova fiction di Canale5 è formata da 10 episodi che andranno in onda due per ogni puntata per un totale di 5 puntate. Salvo cambi di palinsesto ogni puntata andrà in onda il mercoledì per 5 settimane. La regia è di Piero Messina e Ciro D’Emilio. La serie è co-prodotta da RTI e Indiana Production. La particolarità è che questa fiction è ispirata ad una storia vera, quella del giornale L’Ora di Palermo diretto da Vittorio Nisticò. Si tratta del primo giornale che ebbe il coraggio, a partire dagli anni ’50, di parlare di mafia. La serie è tratta dal libro “Nostra Signora della Necessità” di Giuseppe Sottile (papà del conduttore Salvo Sottile). La sceneggiatura è di Ezio Abbate, Riccardo Degni e Claudio Fava, figlio del giornalista Pippo Fava morto proprio per mano della mafia.

Location e storia del giornale che cambiò la storia del giornalismo d’inchiesta

La serie L’Ora inchiostro contro piombo è stata girata tra Roma e Palermo. Per quanto riguarda Roma in particolare la location è stata Fiumicino. Mentre a Palermo le riprese sono avvenute soprattutto a Piazza Pretoria, Palazzo Bonocore e Palazzo Pantelleria. Quella trasmessa da stasera sarà una storia interessante e di alto valore etico. Lo stesso adottato dai giornalisti de L’Ora all’interno della redazione del giornale fondato dalla famiglia Florio nel 1900. Non a caso la redazione negli anni di lavoro ha subito anche un attentato. L’appuntamento è dunque per stasera con la prima puntata della nuova fiction.