Luca Salatino e Soraia divisi: cosa succede alla coppia di Uomini e Donne

Luca Salatino lontano dalla fidanzata svela: “Il mondo cerca continuamente di cambiarti”

Sono ancora divisi il tronista romano e la compagna Soraia Allam Ceruti. Sui social la coppia si mostra distante. Lui infatti si trova a Roma, dove continua a lavorare come chef e ad allenarsi, mentre lei è a Como. Una separazione dettata da impegni reciproci e che non deve di certo allarmare i fans della coppia. I due protagonisti di Uomini e Donne non hanno mai nascosto infatti che vivranno l’inizio della loro storia a distanza, facendo la spola tra Roma e Como. Il tronista romano e l’italo-egiziana stanno procedendo un passo alla volta, hanno intenzione di non affrettare i tempi e vivere serenamente questo amore appena sbocciato. Su Instagram Stories Luca ha voluto condividere una citazione, postando questa frase che descrive il suo pensiero:

“Essere se stessi in un mondo che cerca continuamente di cambiarti è la più grande delle conquiste”.

Uomini e Donne, Soraia lancia un messaggio: “Per avere una cosa bella devi faticare”

In questi giorni anche la fidanzata di Luca Salatino appare indaffarata e presa dai suoi mille impegni, in giro per Como in bici (di recente infatti ha avuto un inconveniente con la macchina). La Allam però ci ha tenuto a lanciare un messaggio sui social, condividendo su Instagram stories questa citazione:

“Per avere una cosa bella devi faticare, non te la regalano. Quello che ti regalano è la banalità, la mediocrità, quella è gratis”.

Intanto ferve l’attesa per rivedere di nuovo i due protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi insieme. Molto probabilmente la coppia sfrutterà questo weekend per riunirsi, per la gioia dei fans. Intanto l’ex corteggiatrice non ha perso l’occasione per rivedere Federica Aversano.

Soraia Allam Ceruti si prepara per l’estate: mattinata in palestra e poi corsa in bici

Intanto la corteggiatrice di Uomini e Donne continua a mostrarsi in palestra sui social e ha sottolineato di recente che l’esercizio fisico riesce a farla star bene e a tirare su il morale anche nelle mattinate più sottotono. Insomma la fidanzata di Luca Salatino non perde occasione per prepararsi per l’estate, puntando sull’allenamento e le gite in bicicletta, pronta per superare a pieni voti la prova costume.