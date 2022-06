Mara Venier, rivelazione inedita di Alberto Matano: “Quando l’ho conosciuta…”

Alberto Matano svela il primo incontro con la conduttrice veneta: “Subito diventata una sorella”

Domani per il conduttore de La vita in diretta sarà un giorno importante, si sposerà con il fidanzato Riccardo Mannino e ad officiare la cerimonia sarà l’amica Mara Venier. Non è un mistero per nessuno che tra i due conduttori Rai ci sia stima e una grande amicizia ed adesso, stando alla dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di Gente, è trapelato anche un retroscena sul loro primo incontro. Il conduttore ha svelato:

“So cosa aspettarmi da una persona appena la conosco. Con lei è stato così, ci siamo riconosciuti subito ed è diventata una sorella.”

Un legame fraterno, quindi, lega i due che è cresciuto giorno dopo giorno tanto che il conduttore catanzarese la vuole al suo fianco in uno dei giorni più importanti della sua vita.

Il conduttore de La vita in diretta si sposa: “Ho sempre protetto la mia vita privata”

Il matrimonio tra Alberto Matano ed il compagno Riccardo Mannino si celebrerà domani e non sono note molte informazioni e dettagli sulla cerimonia e sugli inviati. Il conduttore, infatti, che al timone del suo contenitore pomeridiano di Rai1 ha conquistato in queste tre edizioni un numero sempre più grande di telespettatori, è noto per la sua discrezione e riservatezza ed infatti il magazine su citato riporta anche altre dichiarazioni del giornalista:

“Ho sempre pensato che la mia vita privata non dovesse essere oggetto di attenzioni morbose e l’ho protetta con determinazione. Ritengo sia giusto e sano proteggere i proprio sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette.”

Tuttavia il conduttore nei mesi scorsi commentando l’ennesimo caso di omofobia sfiorando il pianto aveva rivelato di conoscerla bene.

Mara Venier ed Alberto Matano confermati a settembre con i loro programmi

Matrimonio, pausa estiva eppure il giornalista è ancora concentrato sul lavoro tanto che ieri ha ironizzato rivelando di essere pronto per il ricovero. Infatti a settembre i due amici e colleghi ritorneranno al timone dei loro programmi di successo Domenica In per la conduttrice veneta e La vita in diretta per l’ex busto del Tg1.