Marco Maccarini contro Nicolas Vaporidis: “Ha tirato su un muro di strategia”

“Nicolas Vaporidis non si è lasciato incontrare”, il dispiacere di Marco Maccarini

Marco Maccarini dopo la partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi, ha preso parte a una nuova puntata del format in cui si parla di questo programma e che vede al timone Ignazio Moser e Valentina Barbieri. L’ex naufrago riferendosi a Nicolas Vaporidis ha detto: “Non sono riuscito a sfondare questo muro diciamo anche un po’ di strategia che ha tirato su, non amo l’aggressività, l’arroganza, quando qualcuno cerca di prevaricare, io ho fatto molta fatica, devo dire la verità”. Il conduttore però non ha nascosto il suo dispiacere, per non essere riuscito a instaurare un rapporto con l’attore:

“Non si è lasciato incontrare, aveva sempre il timore che io potessi disturbare la sua leadership, quando io volevo semplicemente imparare ad accendere il fuoco come fa un vero naufrago”.

L’ex naufrago elogia Lory Del Santo: “Ho scoperto una persona profonda e intelligente”

Tra gli ospiti di Isola Party c’è stato anche Marco Maccarini, un ex concorrente del seguitissimo programma basato sulla sopravvivenza. Il conduttore sui giorni trascorsi in Honduras ha confessato: “Mi sono reso conto che un giornata dura una settimana, una puntata dura cinque sei notti”. Quando Ignazio Moser gli ha chiesto di quale naufrago porta un bel ricordo ha affermato: “Cominciamo con il bello che è la parte che mi piace di più, nonostante lo abbia intravisto perchè abbiamo passato pochi giorni insieme, Nick mi è piaciuto molto”.

Poi ha rotto il silenzio su Lory Del Santo, che intanto è finita nel mirino di Guendalina Tavassi: “Ho avuto l’opportunità e diciamo la fortuna, di essermi avvicinato a lei, io le ho dato l’opportunità di raccontarsi, ho scoperto una persona profonda, intelligente, con tutti i suoi aspetti complicati, però diciamo che ho avuto l’opportunità di conoscerla”. L’ex naufrago ha continuato a elogiare la nota showgirl: “E’ una donna molto intelligente e leale”.

Il conduttore si difende dalle accuse ricevute dai naufraghi: “Ecco cosa voleva dire strafare”

L’ex concorrente del seguitissimo programma condotto da Ilary Blasi, sempre durante la chiacchierata non poteva non parlare anche di Carmen Di Pietro con cui ha avuto diversi litigi in Honduras: “Mi ha massacrato. Sono pieno di cicatrici dei suoi morsi che comunque sono un po’ velenosi”. Il conduttore sul fatto di essere stato accusato da alcuni concorrenti di voler strafare ha chiarito: “Strafare voleva dire per esempio tenere acceso il fuoco di notte, che è la cosa fondamentale da fare, se quello è strafare c’è qualcosa che non va, o almeno forse non l’ho capito io cosa è il fare e lo strafare”.