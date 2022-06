Lory Del Santo nel mirino di Guendalina Tavassi: “Mi ha mandata a quel paese”

L’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi prende in giro l’ex naufraga: “E poi c’era la marmotta…”

Grande protagonista della puntata di ieri sera del reality show adventure condotto da Ilary Blasi è stata Lory Del Santo, la quale ha avuto un acceso confronto con Vladimir Luxuria e poi ha quasi lasciato in diretta Tv il suo fidanzato storico Marco Cucolo, reo di non aver fatto abbastanza per difenderla dagli attacchi degli altri naufraghi nei mesi passati a Cayo Cochinos. Proprio sul finire della puntata la donna è anche tornata a parlare delle polemiche scoppiate in questi giorni per il fatto che sul suo profilo instagram sono apparsi dei post un po’ strani. Ed in questa circostanza ha rivelato che la sua social manager avrebbe solo fatto copia/incolla di alcuni messaggi dei suoi fan. Una spiegazione che poco ha convinto la sorella di Edoardo Tavassi, la quale su instagram ha colto la palla al balzo per prenderla in giro: “E poi c’era la marmotta che confezionava le cioccolate…”

Lory Del Santo ha spiazzato l’ex naufraga: “Mi ha mandata a quel paese”

Successivamente Guendalina Tavassi ha pubblicato un’altra storia su instagram in cui ha rivelato ai suoi tantissimi follower di aver litigato furiosamente con l’ex naufraga anche durante gli stacchi pubblicitari. La lite è stata talmente accesa che Lory, la quale ha avuto un acceso confronto con Vladimir Luxuria, avrebbe addirittura mandato a quel paese la sorella di Edoardo Tavassi:

“Continuava a pensare di essere all’Isola…Peccato non c’erano le nomination se no la mia sarebbe stata sicura…E alla fine che ha fatto? Mi ha mandato a quel paese…”

A confermare tutto anche Alessandro Iannoni, che ha avuto modo di assistere alla scena in diretta: “E’ andata così…”

Guendalina Tavassi punge l’ex naufraga: “Ti ho dato questo soprannome”

La sorella di Edoardo Tavassi, sempre nelle sue storie su instagram, ha poi espresso la sua opinione sul fatto che Lory Del Santo ieri sera ha annunciato in diretta Tv di voler cacciare il fidanzato per il modo in cui si è comportato nei mesi passati a Cayo Cochinos. Ed in questa occasione l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha fatto dell’ironia ribattezzando la sua ex compagna d’avventura ‘Lory Dello Sfratto’: “Poverino…Forse doveva fare copia/incolla anche con lui…”