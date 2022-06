Maria De Filippi ha deluso una dama: “A Uomini e Donne fingeva di non capirmi”

Il rimprovero di Angela Di Iorio alla nota conduttrice: “Non mi ha mai difeso”

Angela Di Iorio nota al pubblico per essere una ex protagonista del dating show pomeridiano di Maria De Filippi, ha concesso un’intervista a Fralof su PiùDonna.it. A proposito della conduttrice, l’ex dama non ha nascosto la sua delusione, visto che dopo aver fatto sapere di innervosirsi quando ripensa agli attacchi ricevuti nella trasmissione ha affermato: “Io la amavo, ma anche lei faceva finta di non capirmi”. Sempre riferendosi alla moglie di Maurizio Costanzo le ha fatto un rimprovero: “Spesso lei difende le persone che le stanno simpatiche, con me non lo ha mai fatto”.



L’ex dama confessa: “Tornerei nel programma solo ad una condizione”

L’ex dama Angela Di Iorio che non fa più parte di Uomini e Donne, e che sin dal suo arrivo nel programma ha fatto parecchio discutere si è raccontata ai microfoni di PiùDonna.it. Per iniziare l’ex protagonista del trono over si è lamentata dei due opinionisti: “Mi hanno preso di mira. Il loro lavoro è proprio questo, creare la dinamica per far sì che il personaggio si innervosisce e si crea il litigio, così il programma fa audience”. Inoltre ci ha tenuto a fare una precisazione sull’uomo che cercava in tv: “Io lo volevo con una pensione normale e non ignorante. E’ passato il messaggio sbagliato”. Poi ha spiegato la ragione per cui non ha più partecipato al dating show: “Mi massacravano. Gianni Sperti mi faceva arrabbiare troppo. Loro hanno provato a convincermi in tutti i modi a rimanere ma io ero troppo arrabbiata”.

Alla domanda se vorrebbe tornare a essere una delle dame del trono over, ha risposto: “Tornerei solo ad una condizione, solo se Maria accetta di avere un colloquio con me”.

Gemma Galgani criticata da una ex protagonista del trono over: “E’ stata molto cattiva”

L’ex protagonista del trono over ha svelato un retroscena sulla conduttrice: “Durante la trasmissione non saluta nessuno, ha molta freddezza”. Inoltre si è espressa su Riccardo Guarnieri e Ida Platano: “Io non li avrei proprio fatti entrare a Uomini e Donne. Lo hanno fatto solo per fare ascolti”. Durante l’intervista non sono mancate critiche a Gemma Galgani, che ha lasciato senza parole un cavaliere nelle scorse settimane:

“Prima la difendevo molto perchè mi sembrava una vittima. Successivamente ho notato che ce l’aveva con me. E’ stata molto cattiva. Lei è alta e magra ma se la vedi da vicino senza trucco ti spaventi”.

L’ex dama ha rincarato la dose: “Io mi sono messa contro a Tina per difenderla e proprio per questo le sono diventata antipatica. E’ di una incredibile ipocrisia. Adesso che le hanno tolto spazio è cambiata anche in viso”.